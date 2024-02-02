藍有兩太陽？陳玉珍：韓朱會成國民黨雙引擎

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月2日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”陳玉珍2日於“立院”受訪回應媒體提問時表示，新任的“立法院長”韓國瑜與黨主席朱立倫不會變成國民黨內的兩顆太陽互相爭輝，而是變成國民黨的雙引擎，一起推動著國民黨前進，讓國家變得更好。



陳玉珍表示，韓國瑜是經過多數委員的投票所選出來的，代表了多數的民意，也是“立院”首長。她期許不管是社會各界哪一黨哪一派，大家都抱著全民“立法院”的心態，一起想說如何讓“國會”可以為台灣做更多的事情。



對於有人質疑韓國瑜和朱立倫在黨內成為了兩顆太陽？陳玉珍說，她倒不會這樣認為。她說，昨天韓國瑜一當選後，馬上就跟朱立倫過通話。她指出，黨中央有黨中央的領導系統，“立法院”也有著“立法院”和黨團的系統。她不覺得韓朱會是兩顆太陽，而是會成為推動國家前進的是雙引擎，一同讓台灣變得更好。她認為，韓國瑜和朱立倫都是國民黨的重要領導人，他們的合作將有助於國民黨的發展和國家的進步。



對於有人質疑韓國瑜過去的言行太親中，會影響到“國會”外交？陳玉珍表示，她不這樣認為。兩岸關係就是需要有人來做，就是需要有人來交流，不要動輒就扣什麼親中的大紅帽。她認為怎麼樣讓兩岸的交流更好，讓國家的各個產業更有發展，這才是真正的硬道理。

