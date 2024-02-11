吳斯懷語中評：國民黨別怕得失 應大破大立

前國民黨“立委”吳斯懷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月11日電（記者 楊騰凱）針對台灣新政局，中國國民黨前“立委”吳斯懷向中評社表示，接下來國民黨在“立法院”的表現很重要，扮演強而有力的在野黨去監督政府，不要怕得失，包括對兩岸、能源政策等提出具體項目，讓老百姓認為你是對的。同時國民黨也不必老是做一些討好年輕人的事，而是應該給年輕人磨練的機會。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



國民黨2024取得52席“立委”，加上無黨籍高金素梅、陳超明，泛藍共有54席的實力，大於民進黨的51席，以及台灣民眾黨的8席。國民黨韓國瑜、江啟臣更成功當選“立法院”正副院長。



怎麼看2024年大選，國民黨侯友宜獲得467萬票，低於國民黨不分區“立委”得票476萬票。



吳斯懷表示，國民黨中央的決策程序太晚，猶豫不決，造成這些現象，剛開始深藍並沒有回來，後來韓國瑜被提名為不分區“立委”、趙少康被提名為“副總統”候選人，才激起了深藍整體回流，但是我們覺得國民黨的節奏、時程，沒有與藍營支持者講清楚說明白，把鴻海創辦人郭台銘搞出來，造成這些分裂等等，這些都是決策上的錯誤。

