漢長安城遺址附近發現單體數量最多陶窑遺址

中評社北京2月2日電／據央視新聞報導，記者2月1日從西安市文物保護考古研究院獲悉，2023年1月至11月，為配合小煙莊棚戶區改造項目建設，西安市文物保護考古研究院在西安市高新區科技三路與魚化三路十字東北發掘仰韶晚期、漢代和隋唐等時期各類遺跡280餘處。其中，漢代遺址包括陶窑、建築基址、水井、灰坑、圍溝、道路等遺跡，出土板瓦、筒瓦、瓦當、條磚、方形鋪地磚等建築材料和少量生活用具。這是漢長安城附近發現的規模最大，布局最完整，單體數量最多的陶窑遺址，對漢長安城周邊功能區分布、漢代制陶技術、社會經濟等方面研究具有重要價值。



西安小煙莊漢代陶窑遺址發掘的漢代遺址含窑址40座、灰坑42座、井26口、房址1座、圍溝2處、道路1條。陶窑遺址布局規範，整體呈“回”字形排列，為漢代遺址的核心內涵。陶窑分布有序，大致呈“凹”字形分布，窑址主要分布於東、西和北三面，窑口均朝向中間，煙道朝向外圍，似經過嚴格規劃。陶窑由操作間、窑門和窑室組成，窑室全長約6米，半地穴式，大部分有四壁有壁磚，壁磚上塗抹有數層草拌泥，窑床底部有鋪磚或鋪板瓦。煙道有掏挖、砌築兩種，數量有單煙道、雙煙道、三煙道。灰坑、水井多近陶窑，應為陶窑的附屬遺跡。



漢代遺跡內出土遺物以建築材料為主，主要有筒瓦、板瓦、瓦當、方磚、條磚和陶球等，另有陶拍等制陶工具，陶罐、陶甕等少量生活。建築構件中板瓦殘長約30～60厘米，寬約40～50厘米，厚約1厘米，筒瓦完整者長46厘米，瓦當多為文字瓦當，當文僅“長生無極”一種，根據字體不同可分為6類。當徑約15—19厘米，以17厘米者居多。這些建築構件火候較高，質量上乘。



從出土文物、遺跡形制等方面綜合判斷，遺址時代應為西漢晚期。陶窑的使用時代較為集中，不同的形制可能是出於燒造器物類型的需求。小煙莊漢代遺址北距漢長安城遺址8公里，與漢代泬水、槽渠故道相鄰，位於西漢上林苑範圍內。遺址規模大、陶窑建造精細，布局經過詳細規劃，所燒造產品質量上乘，推測為西漢晚期官方作坊遺址。



（來源：央視新聞）