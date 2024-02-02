北京地區博物館延時開放迎參觀熱潮

中評社北京2月2日電／據北京晚報報導，為應對參觀熱潮，北京地區博物館將通過適當延長開放時間、組織夜場文化活動等方式，最大限度滿足公眾參觀需求。市文物局近日發出通知，要求各博物館進一步優化完善開放服務政策，加強對第三方機構講解和研學服務的監管。



目前，除故宮博物院、中國國家博物館等20餘家熱門博物館外，本市超過90%的博物館不再實行預約，但保留了預約服務。市文物局提出，保留預約機制的博物館要進一步優化預約流程、暢通預約渠道，保留電話預約、線下購票通道，滿足中小學生、老年人、殘疾人等不同群體觀眾預約需求。各博物館將建立彈性開放機制，暢通觀眾現場入館渠道，在未達到瞬時最高人流量時允許到館觀眾入館參觀，最大限度滿足觀眾游覽需求。



熱門博物館將結合自身承載能力，適當增加門票投放量和預約額度，通過分時段預約、退票動態回池、彈性調整預約名額等方式，提升預約參觀精細化管理水平；通過後台監控篩查、人臉識別、設置“黑名單”等技術手段，防止“黃牛”囤票、倒票行為，維護觀眾權益。



市文物局要求，針對寒假期間青少年觀眾較多的情況，各館要充分挖掘館藏資源，策劃推出形式多樣的展覽和教育活動，結合青少年年齡特點、知識儲備和實際需求，策劃和組織主題冬令營、研學等文化活動。同時，加強對第三方機構在博物館開展講解和研學服務活動的監管，確保館內正常參觀秩序。



各博物館還將加強場館內部秩序引導，合理配置導覽人員，根據展廳和人流情況及時進行引流、分流，避免觀眾扎堆擁擠；增加講解頻次、增加語音導覽設備，提升講解服務能力；進一步拓展開放空間，優化遊客服務中心、無障礙等服務配套設施，提高休息室、咖啡廳、書吧、放映室等空間利用率，適度增設休閑座椅，滿足觀眾短暫休息需求。



（來源：北京晚報）