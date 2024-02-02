中評社北京2月2日電／據央廣網報導，1月31日，北京市人力資源和社會保障局舉辦國際博士後新春聯誼活動，並組織座談交流，來自英國、澳大利亞、巴基斯坦、突尼斯和斯里蘭卡的6名外籍博士後和他們的導師參加活動。6名外籍博士後分別來自北京量子信息科學研究院、北京工業大學、首都醫科大學宣武醫院、天壇醫院、北京市農林科學院等單位。目前，全市共引進57名外籍博士後，他們在量子信息、生物制藥、人工智能、生命健康等行業發揮著重要作用。



在座談交流中，外籍博士後和導師分享了各自在京工作和生活情況，並提出對北京市招收培養外籍博士後的意見和建議。外籍博士後均表示，此次活動很有意義，促進他們進一步瞭解和融入中國文化，希望今後能更多舉辦線下的國際學術會議和類似的文化交流活動，拓寬中國與國外在科研和文化等方面的交流平台，讓更多外籍博士和科研人才能夠瞭解並積極參與到北京城市發展各項工作中去。



北京市人力資源和社會保障局相關負責人表示， 北京博士後人才的培養平台好、科研項目好、合作導師好，培養經費有保障，對促進北京市科技創新與科技進步發揮著積極作用。博士後是高層次創新型青年人才的重要組成部分，是實現關鍵核心技術突破的有生力量，北京市歡迎廣大博士後來京從事相關領域研究工作，將盡最大努力，服務好國際博士後人才。



十年來，北京市博士後數量持續增加，博士後進站人數連續增長，年均增幅約11%。出站博士後超80%留京就業創業，為助力首都高質量發展作出了重要貢獻。北京市博士後工作緊貼市場主體建設工作站，關鍵核心技術領域設站規模不斷擴大，支持鼓勵新型研發機構開展博士後工作。企業工作站、園區分站占全市設站總數的89%，非公有制經濟體設站數量約占70%。同時，聚才育才效果明顯，十年來，完成科研項目6000餘項，申請專利2600餘項，出版專著600餘本；累計出站博士後約4800餘名，留京工作和創業的占比達86%。此外，博士後科研成果轉化還帶動了新行業、新產品、新服務發展。例如，北京生命科學研究所設立科研成果孵化轉化基地，先後創辦百濟神州、維泰瑞隆、華輝安健等企業，帶動6000餘人高質量就業。同方威視把博士後研發課題和技術項目孵化成創業項目，設立了一批科技創新型企業，產生經濟效益超過30億元。



接下來，北京市人力資源和社會保障局將積極貫徹國家新時代博士後工作意見，加大博士後國際化培養力度，資助經費優先支持走出去、引進來，深入實施“北京市國際博士後引進計劃”，引導社會資金、設站單位、用人單位和個人與政府部門多元投入，推動支持北京市博士後事業發展。同時，堅持“一區一策”“一企一策”，提高博士後載體質量，吸引、留用優秀博士後人才，不斷優化人才發展生態，吸引更多優秀人才和創新項目落地北京。