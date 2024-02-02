王宗堯等4人暴動罪成　還押候判

2019年7月1日暴徒冲击立法会大楼，法庭昨日裁定王宗尧（右）等四人暴动罪成。（图片来源：大公报） 中評社北京2月2日電／據大公報報導，記者華英明報導：2019年七一立法會暴動案，包括藝人王宗堯等13人被指當日有份參與，他們被控參與暴動等罪，七人早前認罪，王宗堯等六人則否認暴動罪。案件昨日（2月1日）在西九龍法院裁決，暫委法官李志豪裁定王宗堯等四名被告暴動罪成。兩名報稱記者的被告暴動罪名不成立，而“進入或逗留在會議廳範圍”則罪成。



法官：意圖明顯是參與暴動



六名被告為黃家豪（23歲，城大編委會記者）、何俊諺（24歲，運輸工人）、馬啟聰（33歲，網媒記者）、王宗堯（44歲，藝人）、吳志勇（27歲）及林錦均（28歲），被控於或約於2019年7月1日在立法會綜合大樓及其附近，連同其他人參與暴動；林錦均另被控一項刑事損壞罪；王宗堯及吳志勇則早前承認各一項“進入或逗留在會議廳範圍”罪。



控方案情指出，當日下午1時30分逾千名示威者在立法會大樓外集結，持續使用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕墻。在大樓內的警員六度舉紅旗警告，示威者未有理會。晚上約9時，數百名示威者闖入立法會大樓，在會議廳大肆破壞。



暫委法官李志豪表示，王宗堯聲稱到會議廳是為了把充電器材交給記者，只是在砌詞狡辯，事發片段看到他擁抱及拍示威者膊頭，明顯是表達支持及鼓勵，他進入立法會的意圖明顯是參與暴動，他身為藝人可憑知名度引起示威者注意，促成或鼓勵暴動。由於案件被告眾多，法官決定在2月6日和21日用兩日處理求情，並在3月16日判刑。