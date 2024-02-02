央視《2024年春節聯歡晚會》亮點揭曉

中評社北京2月2日電／據中國青年報報導，今天，中央廣播電視總台《2024年春節聯歡晚會》舉行新聞發布會，介紹今年春晚節目和技術創新應用亮點。春晚主會場及四地分會場舞美設計同步發布，總台龍年春晚動畫宣傳片《看春晚 迎龍年》上線播出。



中央廣播電視總台編務會議成員姜文波表示，今年總台春晚將針對電視、公共大屏和手機3類終端的呈現需求，全面實現超高清製作。總台積極推進“思想＋藝術＋技術”的融合創新，把春晚大舞台作為媒體科技創新的重要抓手，持續提升節目超高清視音頻製作質量，不斷深化全媒體廣泛傳播。



中央廣播電視總台文藝節目中心負責人表示，今年春晚全方位踐行“以人民為中心”的創作導向，歌曲節目著重打造具有中國氣質、情感濃度、時代記憶的作品，在悠揚的旋律和歡快的節奏中產生與人們追求幸福生活的共情共鳴。語言類節目注重從日常生活中選取素材，努力通過詼諧幽默的表達為觀眾帶去輕鬆愉悅。



今年春晚創新引入VP電影製作模式，打造XR＋VP虛實融合超高清製作系統，通過動態分鏡預演、虛實光影聯動等全新拍攝手段，呈現美輪美奐、栩栩如生的虛實空間。首次在演播大廳部署沉浸式舞台交互系統，自由視角超高清拍攝系統全方位采集演員動作，捕捉節目中的精彩瞬間，通過AI製作、AR實時渲染，為觀眾帶來人景合一的視覺感受。



“景屏聲光”協同運用，上百塊LED屏幕配合由總台自主研發的超高清視頻控管監系統集中播控，實現春晚舞美場景移步換景。



2月9日晚8點，中央廣播電視總台《2024年春節聯歡晚會》將在央視綜合頻道、綜藝頻道等電視頻道，中國之聲、音樂之聲等廣播頻率，央視新聞、央視頻等新媒體平台以及“百城千屏”8K超高清傳播平台同步直播。