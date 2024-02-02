﻿多個紀律部隊工會　全力支持23條立法

中評社北京2月2日電／據大公報報導，警察評議會職方協會表示，全力支持特區政府就基本法23條的立法工作及建議，引述行政長官李家超所言，“早一日立法，少一日風險”，23條立法是要“必須做”及“盡快做”。協會指出，香港特區已成立26年，由於一直未有履行憲制責任就23條立法，香港特區長期暴露於國家安全風險之下，在2019年黑暴事件終嘗慘痛教訓。港版“顔色革命”令市民明白國家安全的重要，痛定思痛後社會上形成共識，決心杜絕國家安全風險。



穩定環境助力提升競爭力



協會表示，社會對立法已有共識，加上近年地緣政治日益複雜，特區政府推展基本法23條立法實在是刻不容緩，是香港由治及興的重要一步。在23條立法完成後，香港市民的基本權利和自由會受到更好保障，完善的國家安全保障和穩定的社會環境將提升香港的競爭力。建立全面的國家安全保護網後，特區政府及社會各界可以聚焦經濟、民生及發展等議題。



懲教署全部四個協會／工會亦發表聯合聲明，全力支持政府就基本法23條的立法工作，指出於2019年港版“顔色革命”和“黑暴”期間，懲教署聯同各紀律部隊人員在不同崗位上，參與止暴制亂，保障市民的生命和財產安全。盡快完成23條本地立法，建立一個完整健全維護國家安全的法律制度和執行機制，更有效維護國家安全，防止“顔色革命”卷土重來。懲教署全部四個協會／工會會繼續謹守崗位，堅決維護國家安全，無畏無懼地防範和打擊監獄中的不法和違規活動，並防止監獄被反中亂港勢力侵擾，為社會守住最後防線。



香港海關六個工協會發表聯合聲明，全力支持特區政府盡快完成基本法23條立法，履行特區政府的憲制責任及義務，完善香港特區維護國家安全的法律制度及執行機制。