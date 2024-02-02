黑暴苦主有餘悸：23條須盡快立法

左图：黑暴期间，暴徒肆意纵火、四处破坏，更袭击不同立场的市民，破坏香港的繁荣稳定。右图：律师陈子迁曾遭暴徒围殴，头部重创，身上留下了永久疤痕。（图片来源：大公报） 中評社北京2月2日電／據大公報報導，2020年5月24日，陳子遷律師在銅鑼灣僅僅因為出言指摘破壞店舖的暴徒，隨即遭他們包圍動用“私刑”，致頭部重創，身上留下永久傷痕。他接受大公報記者訪問時表示，事件令他更加深刻體會到，法治在維護社會穩定方面發揮了重要的作用，因此他堅決支持特區政府完成23條立法工作，必須立法為香港築牢國安屏障，讓市民安居樂業。＼大公報記者 龔學鳴



香江聚賢法律專業人才委員會主任、律師陳子遷回想當時的遭遇，至今仍心有餘悸。“大批人衝過來把我推倒在地，拳打腳踢，還有人用雨傘打我的頭和後腦。”陳子遷憶述，他當時曾意圖掙脫逃跑，但因受了傷，跑了兩步又被暴徒追上。“他們追上我後又把我的上衣扯爛，脖子上的頸鏈也不知去向。”



國安法實施後才擺脫網暴



事發後，陳子遷即時删除自己在社交媒體上的圖片等內容，又修改了隱私設置，生怕家人遭受網絡欺淩。盡管如此，他仍然被黃絲“起底”，個人訊息更被上載到“連登”。直至2020年6月30日香港國安法正式實施，他才漸漸感覺到生活開始恢複正常。



這段經歷，讓陳子遷更加意識到法治在維護社會穩定方面所發揮的重要作用。他表示，安全和穩定是壓倒一切的任務，沒有穩定，任何發展將失去基礎；秩序與發展從不相悖，彼此相輔相成。在修例風波期間，香港社會被黑暴分子肆意破壞，法治慘遭踐踏，相信曾經歷過這段日子的廣大市民都會深有同感。因此他堅決支持特區政府盡快完成23條立法工作。



對於有聲音稱香港國安法與23條立法會導致香港經濟衰退，陳子遷強調該些言論經不起事實推敲，是故意將國家安全與經濟發展對立起來。“美、英、法、德等西方國家都早已為國安立法，沒有因此影響其經濟發展和投資者信心。如果這樣的理據成立，資金為何還會流入英美？”＜nextpage＞



黎智英案反映立法迫切性



陳子遷指出，香港國安法實施以來的成果有目共睹，直接推動香港實現由亂到治，並邁向“由治及興”新階段。香港社會得到穩定，投資情況亦日趨改善。全球經濟動力現正顯示“東升西降”的大趨勢，香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，無論在法律、專業服務及認證方面均受全球認同，加上資金自由進出，是全球投資者的首選市場。



陳子遷認為，處於“一國兩制”之下的香港，是反華勢力主要行動基地，絕不可掉以輕心。他以正在審理的黎智英案為例，目前控辯雙方皆承認的事實包括：美國前國防部副部長、美軍前副參謀長、《華爾街日報》編輯、時任美國國務院資深顧問、前美國外交官、美台商業協會會長等軍政人員頻密與亂港分子聯系。



“這一切都顯示23條立法具有迫切性和重要性，衹有盡早完成立法，才能有效打擊外國勢力針對香港採取的危害國家安全的行為，迅速排除香港國安法尚未涵蓋的國安隱患。”他說，香港國安法與23條立法相輔相成，是構築香港國家安全網的重要一環，為守護香港的國家安全保駕護航，同時可以讓香港恢複穩定、恢複法治和恢複良好的營商環境。