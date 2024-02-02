世衛：肺癌成為全球新增病例數最多癌症

中評社北京2月2日電／據新華社報導，世界衛生組織下屬的國際癌症研究機構1日發布最新報告說，2022年，全球新增癌症病例約2000萬例，死亡病例約970萬例。這兩項數據中肺癌占比都是最高：新增肺癌病例250萬例，死亡病例180萬例。



報告說，肺癌、乳腺癌、結直腸癌是2022年全球發病率最高的癌症， 肺癌成為最常見的癌症可能與亞洲地區存在的長期吸煙情況有關。從全球範圍看，癌症的發病率和死亡率存在性別差異。乳腺癌是女性最常罹患的癌症，也是女性因癌症死亡的首要原因。肺癌則是男性最常罹患的癌症，也是男性因癌症死亡的首要原因。



報告還發現癌症負擔因人類發展指數高低而存在顯著的不平等，乳腺癌的情況尤其如此。在人類發展指數高的國家，每12名女性有1人在一生中被診斷出患有乳腺癌，每71名女性有1人死於乳腺癌。相比之下，在人類發展指數低的國家，雖然每27名女性衹有1人在一生中被診斷出患有乳腺癌，但每48名女性就有1人死於乳腺癌。



報告說，在人類發展指數低的國家，女性被診斷出乳腺癌的可能性比在人類發展指數高的國家低50%，並且由於診斷較晚和無法獲得高質量的治療，她們死於乳腺癌的風險要高得多。



報告預測，2050年，全球新增癌症病例將超過3500萬例，比2022年增加77%。造成全球癌症負擔日益加重的因素有許多，包括人口老齡化和人口增長，也與癌症風險因素的變化有關，其中一些癌症風險因素與社會經濟發展相關。吸煙、飲酒以及肥胖是癌症發病率上升的關鍵因素，空氣污染仍然是主要的環境風險因素。