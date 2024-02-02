青年代表：符合市民利益　應該立法

中評社北京2月2日電／據大公報報導，多位青年代表表示，完成23條立法可以解決香港長期以來存在的國家安全法律空白問題，為香港的經濟與民生發展奠定基礎。



全國青聯委員、灣仔區議員穆家駿表示，23條立法有兩個主要目標：一是為瞭解決香港長期以來存在的國家安全法律空白問題；二是保障香港的獨特優勢和長期繁榮穩定。他強調，社會穩定是經濟發展和居民福祉的前提，落實“愛國者治港”和完善選舉制度後，23條立法目的是防止任何對社會秩序產生破壞性影響的行為，保護市民生命財產安全，為邁向由治及興夯實法律基礎。



香港青年協進會副主席劉國熙提到，23條立法便是特區政府體現法治精神和完善“一國兩制”制度的應有之義，可惜26年來遲遲未能履行這一特區憲制責任，令不法分子有機可乘，引發非法“佔中”、2019年黑暴等一系列港版“顔色革命”，嚴重打擊香港來之不易的繁榮穩定。社會各界早已對此進行了廣泛討論並達成共識，絕對有理由加快公眾咨詢，盡快遞交立法會審議，早日堵塞本港維護國家安全的漏洞，為香港的經濟與民生發展奠定基礎，用結果讓一些借23條立法造謠和抹黑香港的歪曲謬論不攻自破。



新界青年聯會副主席兼秘書長、葵青區議員王聰穎表示，特區政府正式就基本法第23條立法展開公眾咨詢，廣泛聽取公眾意見，象徵第23條的立法工作已進入“快車道”。她認為，23條立法既關乎國家安全，也關乎香港社會的長治久安，社會各界除應當齊心支持外，特區政府及愛國陣營更應該耐心向關心香港未來的市民解釋情況，破除誤解，凝聚共識，爭取最大範圍的支持。



青研香港召集人、西貢區議員陳志豪指出，事實上，基本法第23條對於絕大多數市民的日常生活根本不會有任何影響，反而會加強香港在維護國家安全上的保障，有利於促進社會的穩定發展，符合廣大市民的利益，應當團結支持！