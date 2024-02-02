人才廉價的日本與岌岌可危的年功序列制

中評社北京2月2日電／據澎湃新聞報導，曾經以“高品質”與“高價格”為標簽的日本，正逐漸成為物價和工資都“便宜”的國家，也讓“日本的工資在近30年間完全沒有增長”成為不容忽視的現實。《日本經濟新聞》記者中藤玲從物價、人才、房地產等各個方面進行了採訪，從採訪和調查中傳達日本現狀，並針對企業對低價的成因、影響的看法，學者提出的見解，消費者遭遇的兩難困境，進行深入且詳實的探究。本文摘自《廉價日本》［日］中藤玲著，劉菊玲譯，北京日報出版社·星文圖書2024年1月。注釋從略。澎湃新聞經授權刊發。



2019年年底，在《日本經濟新聞》及日經電子版上連載的《廉價日本》系列報導中，反響最熱烈的是題為《“年收入1400萬日元是低收入！”人才流失的風險增大》的報導。



該報導引用的數據來自“美國住房和城市發展部將舊金山年收入為1400萬日元的四口之家歸為‘低收入人群’”（實際數字為129150美元，以數據發表時期2019年12月的匯率1美元約109日元計算。）



事實上，對於這篇報導，讀者的感想各有不同，分歧頗大。



有人感慨“自己的工資確實完全沒有漲過”“日本真是越來越窮了”，也有人表示“舊金山的物價太高了，即使有1400萬日元也過不上悠然自得的生活”“美國的住院費用很高，雖然日本工資低些，但居民過得更舒服”。



港區的平均年收入是1200萬日元，在舊金山是低收入



在美國住房和城市發展部2020年發布的最新調查報告中，年收入139400美元（約1435萬日元）被歸類為低收入人群，這個標準比上一年度高了約1萬美元。即使按照2021年1月的匯率（1美元約103日元）計算，低收入人群劃分線也遠高於1400萬日元。



該數字在2018年為117400美元（約1209萬日元），每年都在以1萬美元的速度上升。順便說一下，在2020年的報告中，年收入87000美元（約896萬日元）的人群被視為“收入非常低”，年收入52200美元（約538萬日元）的被視為“收入極低”。

