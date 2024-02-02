財金界：23條立法助專心發展經濟

中評社北京2月2日電／據大公報報導，本港多個財經金融機構、工商界團體組織表示，健全的法律框架和監管制度有利金融市場長遠發展；盡快完成基本法23條立法有助創造穩定的社會秩序和良好的營商環境，有助香港專心發展經濟，有利香港應對各類安全風險，包括經濟、科技、新興產業呈現的新挑戰。＼大公報記者 龔學鳴



積金局表示，歡迎並支持政府就基本法第23條立法展開公眾咨詢，讓社會各界進行理性務實的討論，為維護國家安全建立更堅實的法律保障，確保香港長期繁榮穩定。積金局發言人強調，健全的法律框架和監管制度，是強積金制度賴以持續發展的重要基石。基本法第23條立法，有利強積金制度及香港金融市場的長遠發展。



為經濟發展奠下堅實基礎



保險業監管局表示，歡迎特區政府就23條立法展開咨詢和立法工作，以完善法律制度、維護國家安全和保障社會穩定，為香港的金融和經濟發展奠下堅實基礎。保監局主席姚建華說：“這次的立法工作是履行憲制責任的重要一步，有助締造安全有序的營商環境。我們支持特區政府向各持份者就立法工作進行解說，並將與保險業界保持緊密溝通，協助業界清晰掌握立法內容。”



香港股票分析師協會表示，堅定支持香港特區落實憲制責任，盡快完成23條立法。維護國家安全是“一國兩制”的根本宗旨，是香港必須履行的憲制責任，更是香港得以安身立命的根本所在。協會呼籲社會各界居安思危，堅定支持特區政府通過第23條立法，相信特區政府在咨詢期將充分聽取社會各界的建議，落實港人支持的法律屏障。



香港財務策劃師學會表示作為香港財務策劃業的專業團體，就基本法第23條立法表示支持並認同落實第23條立法是香港特區履行憲制責任。學會積極呼籲會員參與第23條立法的咨詢，盡公民責任。



香港生產力局全力支持香港特區盡快完成立法，堅定履行維護國家安全的憲制責任，應對各類安全風險，包括經濟、科技、新興產業呈現的新挑戰，提升國際競爭力，加快香港國際創新科技中心建設。