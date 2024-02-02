﻿勞顧會：4周68工時可享僱傭福利

中評社北京2月2日電／據大公報報導，勞顧會就放寬“連續性合約”規定達成共識，將有關門檻定為四星期68小時（“468”方案）。政府發言人表示，相關修訂有助加強保障較短工時雇員的權益，稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展法例修訂工作。



預計1.1萬打工仔受惠



勞工顧問委員會（勞顧會）在昨日的會議上，雇主委員及雇員委員經深入討論，就檢討《僱傭條例》下“連續性合約”達成共識，將有關規定放寬為以四星期工時合計為一個計算單位，而四星期工時門檻則定為68小時。上述檢討是《行政長官2023年施政報告》提出的其中一項勞工支援措施。



根據現行規定，無論全職或兼職雇員，如受僱於同一雇主工作四星期或以上，而每星期工作滿18小時（俗稱“418”規定），便被視為以“連續性合約”受僱；如符合《僱傭條例》訂明的相關條件，可享有一系列僱傭福利，例如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。



勞顧會勞方代表、勞聯譚金蓮表示，根據勞工處在會上提供的數字，現時全港有20萬至25萬名短期或短工時的雇員，“468”方案加大對兼職員工的保障，預計可令約1.1萬人受惠。她形容方案溫和，相信不會對雇主造成壓力，而兼職員工享有一定權益，可吸引更多人投入勞動市場。



另一名勞方代表、工聯會林偉江指出，不時收到工友求助，指雇主為了避過“418”規定，安排工時集中在首三周，第四周工時則不足18小時，無法受到保障。他說，新方案下雇主額外開支只占整體薪酬開支0.01%至0.02%，相信影響不大，期望立法會盡快通過修例。