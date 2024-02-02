﻿塱原自然生態公園　料下半年對外開放

塱原自然生态公园预计在下半年向公众开放。（图片来源：大公报） 中評社北京2月2日電／據大公報報導，自2019年起建造的塱原自然生態公園，占地面積約37公頃，土木工程拓展署預計，今年下半年向公眾開放，市民可入內參觀黑翅長腳鷸等多種雀鳥及其他濕地物種。



為補償古洞北及粉嶺北新發展區餘下工程項目引致的約5.8公頃的濕地損失，政府建造塱原自然生態公園。公園內分為三大區域，包括面積21公頃的生態區、11公頃的農業區，以及5公頃的訪客區，整體濕地面積22公頃，相當於60多個標準游泳池的面積。



去年首次發現澳南沙錐



漁農自然護理署高級自然公園主任陳倩慧昨日表示，自項目開展至今，塱原的雀鳥數目在秋冬季已增加約兩成至四成，舉例禾花雀由最初10只，至現時錄得約40、50只，瀕危的黑臉琵鷺由2021年錄得5只，大增至現時錄得42只，2021年更首次錄得在塱原繁殖的黑翅長腳鷸，並分別於2021年和2023年首次發現鐵爪鵐和澳南沙錐。



土拓署表示，公園的整體工程現已經做得“九九十十”，農業區已於2022年交予漁護署，同年10月進行復耕計劃；生態區的濕地已於去年完成復修；訪客區亦已大致完成，包括設有觀鳥屋、休憩亭和戶外教室。該署預計，今年上半年完成所有工程，下半年向公眾開放。



關於新田科技城範圍外的“三寶樹濕地保育公園”，面積將由2021年提出的520公頃，縮減至338公頃，土拓署北拓展處處長張家亮解釋，早前僅為初步概念，隨著一路的深化研究，發現有約90公頃的濕地面積位於落馬洲管制站範圍內，有90公頃在新田科技城範圍內，故三寶樹公園的範圍縮小。他指出，保育工作是重質不重量，未來亦會在公園內建造約253公頃的生態友善魚塘，讓雀鳥更容易在魚塘覓食。