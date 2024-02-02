京滬樓市政策調整效果如何

中評社北京2月2日電／據中國經濟網報導，2023年12月14日，北京、上海同日調整優化房地產政策，帶動了年底北京樓市成交量出現一定翹尾行情，也使得上海樓市出現積極變化。



2024年，宏觀政策將繼續發力穩經濟，“先立後破”的政策基調也給房地產政策帶來了更強的優化預期。



2023年12月14日，北京、上海同日調整優化房地產政策，帶動了年底北京樓市成交量出現一定翹尾行情，也使得上海樓市出現積極變化。整體而言，京滬新政大幅降低居民置業門檻和置業成本，對購房和換房都有積極促進作用，短期提振效果明顯。



據中指研究院統計，北京地區相關政策落地後，2023年12月15日至12月31日，北京新房成交4443套，同比增長28.4%，日均成交261套，較2023年12月1日至12月14日日均增長120%，在部分項目集中網簽等因素帶動下，各周成交量環比持續走高。2024年以來，新房前兩周周均成交量與新政前一周基本持平。



二手房相關數據顯示，2023年12月北京二手房住宅網簽12963套，和新政實施前11月的12545套基本持平。2023年全年，北京二手房住宅網簽155432套，超過2022年的14.1萬套。



“北京新政帶動房地產市場實際成交上漲20%左右。”中原地產首席分析師張大偉說。



諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，自2023年9月一線城市全面落地“認房不認貸”後，市場對於一線城市政策鬆綁具有較高期待，北京、上海接連鬆綁購房政策，無疑是向市場傳遞出重磅利好信號。



1月30日，上海再度發布重磅政策，規定自1月31日起，在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非上海市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房。“此前非上海市戶籍人士購房，需滿足‘5年社保 已婚’條件，現在取消了已婚條件。”易居研究院研究總監嚴躍進表示，上海外環以外區域約占全市60%的房源量和交易量，購房空間充足，可以更好滿足相關群體首套房或剛需房的置業需求。

