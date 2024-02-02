再轟民眾黨！綠總召柯建銘：全店都是假貨

柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北2月2日電（記者 黃筱筠）“立院”龍頭爭霸戰已落幕，但綠白隔空交火才剛開始，雙方為誰先致電溝通“立法院”正副院長人事吵得不可開交。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上午在社交軟體Threads上發文說，政治沒有人會公演自殺式的神風特攻隊。當你去逛古董店，看到一兩件顯然是膺品，行家絕對不會出手買任何一件，何況全店都是假貨。



柯建銘說，同理，為什麼有人不只騙你一次，是天天在騙，朝夕在騙，你敢相信嗎？他知道很多人無法接受韓國瑜當“立法院長”，呼籲民進黨兩害相權取其輕，不如灌票給柯文哲帶風向的黃珊珊，換得下午的副院長。



他說，但這只是政治光譜從92共識置換到兩岸一家親，男女之別而已，都有相同的背後靈。最嚴重的是，當第一輪我們投給連民眾黨“立委”陳昭姿都不投的黃珊珊，下午副院長又被騙落空，這是完美的設局。民進黨一次就會被殲滅。這不是滅頂，什麼是滅頂？



柯建銘說，一次就包起來下課了，酒店關門，人都走了，有顏面見江東父老嗎？這樣2028柯文哲不當“總統”也難了。



柯建銘強調，政治貴在危機判斷與處理，不要被柯文哲、民眾黨“立委”黃國昌之流帶風向洗走、置換概念。藍白不管誰當院長，衹有兩害，無孰輕孰重，請瞭解我們處境下的決策與判斷。



柯建銘說，他最擔心的是年輕人小草變紅衛兵，台灣會變成這樣嗎？讓年輕人能獨立思考，是非分明是我最大的期待。民進黨接近年輕人吧。