北都建巨型蓄洪池　抵禦200年一遇暴雨

中評社北京2月2日電／據大公報報導，位於北部都會區核心地帶的新田科技城將於年內動工，預計首批居民將於2031年入夥，為應對未來極端天氣，土木工程拓展署在規劃設計階段，提升新田的整體防洪能力，包括活化與自然化在東、西的兩條主排水道，並設立20萬立方米容量蓄洪池，以應對200年一遇的暴雨。



排水道融入休憩用地，東河道採用“河畔公園”設計，西河道則活化為景觀河道，為市民提供多元化的親水體驗，並達至城鄉與環境共融。＼大公報記者 王亞毛



政府將提升新田科技城整體環境效益，除推出一系列環境保育設計外，亦規劃提升區內排水和防洪能力，以應對氣候變化。土木工程拓展署北拓展處處長張家亮昨日表示，新田範圍內現時有東西兩條主排水道，但排洪情況不理想，未來將活化與自然化兩條排水道。東排水道將採用香港少有的“河畔公園”設計，平日供市民休憩使用，遇暴雨時亦具有蓄洪功能；西排水道將改建為景觀河道，為市民提供更多元化的親水體驗。



土拓署將在兩條排水道上游，即新田公路和粉嶺公路的地底位置，建設20萬立方米的蓄洪池，其容量相當於80個標準泳池，屆時防洪能力將大大提升，達到應對200年一遇暴雨的標準。張家亮表示，現時郊區蓄洪池的標準僅可應對50年一遇的暴雨，而新田科技城蓄洪池將按照最高標準規劃，未來亦會跟隨渠務署檢討相關標準而有所調整。



設候鳥飛行走廊 城鄉共融



土拓署北拓展處總工程師王仲邦表示，新田科技城北部部分區域為濕地保育區，將建立一條300米寬度的候鳥飛行走廊，設有建築物發展高度限制，沿路70米寬範圍將設為非建築用地，鄰近濕地保育區35米寬的非建築用地亦將用作景觀緩衝區。區內將保留拉姆薩爾濕地、米埔隴村及米埔村的鷺鳥林、現有的野生動物走廊及彭龍地的成熟林地等，達至城鄉與自然環境共融。



新田科技城範圍內現時有約126公頃棕地，例如露天倉庫、工場等，以及9個禽畜飼養場，預計未來將會發展多層現代產業大廈，並清拆飼養場，更好地利用土地資源。同時未來將保留現有鄉村區域，保護鄉村內所有法定古蹟和已獲評級歷史建築，包括大夫第、麟峯文公祠及東山古廟等，並維護通往鄉村的通風廊，納入景觀走廊。