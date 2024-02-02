歷經大起大落　韓國瑜再迎“大考”

中評社北京2月2日電／據大公報援引據台媒報導：國民黨不分區“立委”韓國瑜在台灣政壇歷經大起大落，暌違22年重返立法機構當選負責人，攀上政治高峰。面對三黨不過半局勢，如何充分發揮監督力量、化解行政立法分歧、調解朝野黨團紛爭，考驗其調和鼎鼐功力。



韓國瑜過去曾擔任第2屆到第4屆“立委”，2001年爭取“立委”連任失利後，一度退出政壇；2013年就任台北農產運銷公司總經理，2017年競選國民黨主席失利後，經時任國民黨主席吳敦義安排接任高雄市黨部主委，並於2018年代表國民黨參選高雄市長，在地方刮起“韓流”，成功為國民黨奪回高雄市。2019年，韓國瑜挾著高人氣，贏得黨內初選，代表國民黨參選2020年台灣地區領導人選舉，但由於韓國瑜就任高雄市長不到半年就轉換跑道，引發一連串的爭議，在無法取得年輕人及中間選民認同的狀況下，最終不僅敗給尋求連任的民進黨蔡英文，還被罷免高雄市長一職。



儘管遭罷免，但韓國瑜仍被視為黨內的重要意見領袖，2024年“立委”選舉，韓國瑜位列不分區“立委”名單第一位，全台輔選，選後如預期當上立法機構負責人。不過，坐上負責人的寶座，也是責任的開始。國民黨雖是第一大黨，但三黨不過半，加上行政權仍在民進黨手上，韓國瑜如何強化立法機構的監督力量，又發揮調和鼎鼐角色，挑戰嚴峻。