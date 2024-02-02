香港學子寄語2024年內蒙古兩會

中評社北京2月2日電／據大公報報導，“在充滿希望的2024年，內蒙古兩會如期召開。希望內蒙古堅定不移地推進經濟高質量發展，不斷加強生態文明建設，切實保障和改善民生，讓人民群眾享有更多獲得感、幸福感、安全感。”這是來自香港同學對內蒙古的深切祝福。



自2015年開始，範長江行動——香港傳媒學子內蒙古行採訪活動已連續舉辦九屆，已成為蒙港兩地青年交流交往的品牌。9年來，共有近350名香港傳媒學子以實地或線上採訪方式，深入內蒙古各盟市、旗縣區，用筆和鏡頭記錄見聞和感受，全面生動地向香港同胞展現了內蒙古經濟發展、民族團結、文化繁榮、邊疆安寧、生態文明的真實面貌。香港大公文匯傳媒集團刊發了大量有血有肉、情理交融的優秀稿件，有力宣傳展示了新時代內蒙古發展變化的生動圖景，傳遞了內蒙古各族人民對香港同胞的深厚情誼，香港傳媒學子也加深了對偉大祖國、中華文化和新時代中國偉大變革的瞭解認知和美好情感。



每次活動所有行程都展現了內蒙古的獨特魅力和民族文化，從特別的自然地理環境到民族特色的草原牧民家，從城市發展的現代化到科技融入的草原新生活，對於香港學子們來說，可謂是探索新鮮的領域期待已久。學子們內蒙古行被譽為 “圓夢之旅”。