濕度100%！霧鎖香江如“仙境”

网民拍下云雾低缠维港的美景。（图片来源：大公报） 中評社北京2月2日電／據大公報報導，本港昨日多處被大霧籠罩，有如人間仙境！



天文台指出，一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，昨日（1日）相對濕度最高100%，預料今日（2日）相對濕度亦高達80%至100%，濕度極高的日子料持續至農曆新年前。



中環能見度低於300米



不少攝影愛好者拍到霧鎖香江的景象，維港出現霧氣繚繞景象，對岸視野模糊。在傍晚時分，中環的能見度已降至低於300米。



在港島南香港仔、避風塘、鴨脷洲等地，多棟大樓被濕氣、霧氣包圍，頗有“海市蜃樓”之感。在港島南區薄扶林置富花園對開海面出現難得一見的“霧墻”景觀。綿長的白色濃霧橫貫在波光粼粼的海面上，宛如一幅巨墻，把海面一分為二，甚為壯觀。



本港昨晚及今早有霧，日間部分時間有陽光，氣溫介乎19至24度。吹微風，今日稍後轉吹和緩東風，離岸風勢清勁。星期六風勢較大。星期日仍然潮濕。隨後一兩日天氣稍涼。農曆新年前有幾陣雨，氣溫顯著下降。



天文台預計，季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，華南將逐步轉冷及有幾陣雨。本港年三十（9日）及年初一（10日）氣溫將跌至11度。



回南天早晚應關門窗



回南天裡，很多市民都會開窗通風，亦有人指開窗會讓家裡更加潮濕。事實上，早晨和晚上，這兩段時間的空氣濕度較午間更高，應及時關上門窗。天氣轉晴時，可打開所有的門窗，以加速水分蒸發。