23條立法保障人權　反華勢力抹黑自取其辱

中評社北京2月2日電／據大公報報導，特區政府正式啟動基本法第23條立法工作，行政長官李家超1月30日宣布，就23條立法展開為期一個月的公眾咨詢。對於境內外反華勢力來說，中央制定實施香港國安法，令“港版顔色革命”的圖謀徹底失敗，已令他們心有不甘，因此對於23條立法，他們會無所不用其極，包括透過境外媒體抹黑立法。



例如有報導引述所謂的商界人士、外交官和學者聲稱，23條立法將影響香港的金融中心地位；美國政府操控的自由亞洲電台引述“香港監察”創辦人羅傑斯稱，立法將令香港的自由進一步消失云云。



無視英美國安法例嚴苛



任何一個不懷政治偏見的人，都會看到這些媒體的報導別有居心。世上沒有一個國家會容許其國民有破壞國家安全、勾結境外勢力的自由。以羅傑斯的祖國為例，英國在去年7月通過極為嚴苛的新國安法，容許無需在英國總檢察長的批准下追訴和指控外國公民、授權警方在無搜查令下執行搜查、在沒有逮捕令下逮捕並羈押嫌疑人，並准許法院頒令禁止嫌犯外出、禁用電子設備，以及容許法院閉門審理案件，這是否意味著英國的自由消失了嗎？



事實上，《公民權利及政治權利國際公約》在保障各類自由和政治權利的同時，准許締約方可為了維護國家安全、社會安寧、公共衛生與風化之必要，以立法形式加以限制，意味著訂立維護國家安全法律的行為本身，都不應被視為侵犯自由或人權。既然如此，羅傑斯及境外媒體，何以對23條立法說三道四，對英國的新國安法卻默不作聲，唯一的解釋是他們在蓄意抹黑23條。



所謂立法影響香港國際金融中心地位更是無稽之談。世界上所有國際金融中心都有制定國家安全法例，英國、新加坡也不例外，而美國更有多部涉及維護國安的法律，這些法律有影響到當地的金融活動和投資嗎？沒有，因為對於正常的企業和投資者而言，根本沒可能觸犯國安法，所以不可能因為立法而受到影響。既然如此，為何23條立法會影響到香港的國際金融中心地位？



說到這裡，不得不提部分外媒將香港股市表現不理想，抹黑為與香港國安法頒布實施有關。事實上，由於環球經濟疲弱，世界上所有國家幾乎無一幸免，國內經濟受到不同程度影響。而美國自2018年起將我國視為其主要競爭對手，採取不同手段打壓遏制我國，所以香港作為中國的一個特別行政區，也同樣受到美國的打壓。加上美國自2022年3月以來，已累計加息十一次，促使熱錢流向美國，亦會影響港股表現。