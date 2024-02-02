【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國一架小型飛機1日晚在佛羅里達州墜毀
http://www.CRNTT.com
2024-02-02 13:24:48
中評社北京2月2日電／據新華社報導，美國一架小型飛機1日晚在佛羅里達州墜毀，引發多所房屋火災，傷亡情況不明。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美疾控中心：一艘郵輪上120名乘客患病
(2024-02-01 13:35:54)
美共和黨決定啟動國土安全部長彈劾程序
(2024-02-01 13:35:32)
駐韓美軍一架F－16戰機墜海 細節披露
(2024-02-01 13:34:09)
韓國一工廠發生火災 兩名救援人員死亡
(2024-02-01 12:01:06)
美國經濟數據背後的近憂與遠慮
(2024-02-01 10:25:47)
美聯儲維持利率不變並暗示暫不會降息
(2024-02-01 10:16:38)
紐約股市三大股指1月31日下跌
(2024-02-01 10:16:13)
也門胡塞武裝稱在亞丁灣襲擊美國貨輪
(2024-02-01 10:10:45)
也門胡塞武裝稱美英空襲紅海城市荷台達
(2024-02-01 10:10:08)
阿根廷知名國家公園發生火災！
(2024-01-28 16:19:11)