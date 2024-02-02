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美國一架小型飛機1日晚在佛羅里達州墜毀
http://www.CRNTT.com   2024-02-02 13:24:48


　　中評社北京2月2日電／據新華社報導，美國一架小型飛機1日晚在佛羅里達州墜毀，引發多所房屋火災，傷亡情況不明。

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