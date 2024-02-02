春运“撞”上最強雨雪 归家路如何走好？

中評社北京2月2日電／据新华社报导，风尘仆仆，千里归途。回家过年，是属于中国人民独有的执念。但今年的归家路，天气不是太给力。



春运第8天，多地遭遇強雨雪並发布预警。点开中央气象台的预报图——北方，代表降雪量的灰色明暗叠加；南方，代表降水量的深蓝玫红纵横交错。“郑州降雪预报图变黑”在网络引起热议。



90亿人次的大流量遇上2009年以来冬季最強雨雪冰冻天气，大家不禁想知道：这轮天气为何如此复杂？春运的路顺畅吗？



在中央气象台首席预报员孙军看来，这是因为有一条清晰的水汽“动脉”纵贯我国中东部地区，使本轮雨雪呈现出范围广、时间长、雨雪相态复杂、有一定极端性等特点。



先说范围广，这次过程基本覆盖整个中东部，从东北到西南几乎都有雨雪。如果从郑州出发，回到湖南老家，那将会是启程漫天飞雪，到达淅淅沥沥。



再说持续时间，从1月31日开始到2月5日趋于结束，6天时间达2009年以来之最。雨、雪、雨夹雪、雨转雪轮番上阵。同时，冻雨影响面积有43万平方公里，也为2009年以来范围最大、省份最多。



春运大客流遭遇大范围雨雪常见吗？



事实上，我国在这个时间段出现雨雪天气再正常不过，只是像今年这么大的比较少见。尽管预判形势不如2008年紧张，但此次雨雪影响时段与返乡高峰重叠，影响严重地区也多在中东部交通枢纽省份，防范暴雪、冻雨等不利影响成为重要任务。



新疆阿勒泰站进站口门厅的热风幕设备不间断开启，室內暖意融融，让候车更温暖；



在位於湘东北山区的湖南平江县，一袋袋工业盐已被送往易结冰路段，工作人员忙著撒布融雪剂、防滑料，设置警示标牌，让道路更通畅；