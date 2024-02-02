中評社北京2月2日電／據澎湃新聞報導，中國美國商會最新報告：中國仍是美企主要投資目的地，業務受雙邊關係影響大。



2月1日，中國美國商會發布中國商務環境調查報告（後文簡稱“報告”）。



中國美國商會是中國政府官方認證、代表美國企業在華的商會，目前為近1000家在華美企提供服務。此次調查於去年10月至11月進行，共有343家商會中的在華美企對調查做出了回應。



報告顯示，50%受訪美企表示將中國列為全球首選或前三位投資目的地，近半數受訪企業預計2023年將實現盈利，這兩項數據與2022年相比均上升了5個百分點。約68%的企業預計利潤率將超過全球平均水平或與全球水平持平。



但另一方面，報告也指出，在華美企也面臨著一系列挑戰，比如風險管理、政策環境和中美關係的不確定性等。中國美國商會主席譚森表示：“儘管近年來雙邊貿易有所擴大，但美國和中國之間的不信任感仍然很高，關係緊張，對準確信息的需求從未如此強烈。”



絕大多數受訪企業認為，中美關係是其發展在華業務的關鍵因素，且中美關係緊張已連續四年成為在華美企在中國開展業務時面臨的最大商業挑戰。報告顯示，近三分之一的受訪企業認為中美經濟關係的不確定性是他們減少2024年投資計劃的主要原因，特別是在科技和研發領域。



儘管面臨上述挑戰，中國市場仍然對在華美企具有重要意義。77%的受訪企業表示目前沒有將生產或採購業務遷出中國的計劃；31%的企業表示他們感到比以往更受歡迎，這與去年相比增長了13%。此外，人才留存率較上一年度有所改善。



報告認為，在華美企為美國國內創造了更多就業機會。“對眾多美國企業來說，中國不僅是關鍵市場，更是人才和創新的重要沃土，這對美國企業的全球競爭力至關重要。”

