2023年財政收入保持恢復性增長態勢

中評社北京2月2日電／據光明網報導，2月1日，國新辦舉行2023年全年財政收支情況新聞發布會，財政部副部長王東偉出席並介紹相關情況。王東偉表示，2023年全國財政預算執行呈現出五個特點，包括財政收入保持恢復性增長態勢、財政支出持續加力、專項債政策效能進一步發揮等。



財政收入保持恢復性增長態勢。受益於經濟回升向好，加上2022年實施大規模增值稅留抵退稅拉低基數等因素影響，2023年財政收入呈現出恢復性增長。全國一般公共預算收入突破21萬億元，增長6.4%。就地方來看，東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%，全國31個省份財政收入全部實現正增長。



財政支出持續加力。2023年年初，財政赤字率按3%安排。為支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力建設，第四季度增發1萬億元國債，全部通過轉移支付安排給地方。全國一般公共預算支出2023年達到27.46萬億元，增長5.4%。重點領域保障有力，社會保障和就業支出增長8.9%，教育支出增長4.5%，科技支出增長7.9%，農林水支出增長6.5%，城鄉社區支出增長5.7%。



減稅降費政策繼續優化完善。2023年年初及早就明確了延續和優化部分稅費政策，下半年根據經濟形勢變化，再延續、優化、完善了一批到期稅費政策，進一步降低經營主體的稅費負擔，精準支持製造業等實體經濟高質量發展。全年全國新增減稅降費及退稅緩費的資金規模超過2.2萬億元。



專項債政策效能進一步發揮。2023年安排地方政府專項債券規模是3.8萬億元，優先支持成熟度比較高的項目和在建項目，聚焦重點，不“撒胡椒面”，擴大了專項債券的投資領域，2023年專項債投資領域擴大到11個。專項債用作項目資本金範圍也擴展擴大，擴展至15個方面，同時加強專項債的發行和使用，有力推動了一批交通、水利、能源等利當前惠長遠的重大項目建設。



防範風險底線進一步築牢。一方面，關於地方政府債務，推動制定了一攬子的化債方案，抓實抓緊地方政府隱性債務的風險化解工作，化解存量、遏制增量。另一方面，加大對地方的轉移支付力度，2023年轉移支付的規模達到10.29萬億元。完善了縣級基本財力保障機制獎補資金政策，向“三保”支出壓力較大、財力相對薄弱的地區傾斜。同時，引導省級下沉財力，共同築牢兜實基層“三保”底線。



“2024年，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。從財政收入看，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高質量發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，財政收入將會繼續恢復性增長。從財政支出看，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。”王東偉說。