陳淞山：賴清德人事佈局應朝準聯合政府模式

陳淞山。（中評社 資料照） 中評社台北2月2日電／2024大選落幕，民進黨賴清德雖贏得政權，但“國會”三黨不過半，“立法院”正副長由中國國民黨“立委”韓國瑜、江啟臣當選。媒體評論員陳淞山今天在《美麗島電子報》發表評論分析表示，賴清德上任後更應積極主動召開朝野政黨政治菁英共商“國是”的“國是會議”，這才是賴清德時代民主大聯盟該走的政治康莊大道，也是台灣朝野政黨該共同奮力前行的唯一途徑。



陳淞山說，“立法院”正副院長選舉敗選的民進黨，讓國民黨如願以償拿下“韓江配”的“立法院”領導體制，邊緣化了民眾黨在“立法院”的關鍵少數政治力量，註定了賴清德領導的新政府體制必須走向大溝通、大協商的新政治時代。藍綠政治和解合作的機會遠大於對抗衝突，在新“內閣”的人事布局發展就應開大門走大路，勇敢邁向“準聯合政府”模式的民主大聯盟方向去發展，讓台灣的新政治體制能夠穩定前行，共同面對未來新國際政治與兩岸關係發展的大變局。



陳淞山指出，想要左右逢源、興風作浪的民眾黨扮演不了關鍵少數的政治操作角色，既難以在“立法院”8個委員會中拿到任何一席召委席次，就連在“立委”連署提案中也幾乎無法拿到跨過門檻的成案結果，更難有好的政績表現機會，恐怕就真的只會成為政治“小三”的少數局面。

