2023年我國服務貿易規模創歷史新高

中評社北京2月2日電／據央視網報導，商務部今天（2月1日）公布的數據顯示，2023年全年，我國服務進出口總額65754.3億元人民幣，同比增長10%，服務貿易規模創歷史新高。其中，旅行服務增長最快。全年旅行服務進出口14856.2億元，同比增長73.6%。



目前，我國正全面深化服務貿易創新發展試點，同時開展服務業擴大開放綜合試點，持續釋放試點制度紅利。我國已經有112家特色服務出口基地，涵蓋文化、數字服務、地理信息、知識產權和語言服務等7個領域。