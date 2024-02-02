富權：果然是團結國民黨戰勝分裂民進黨

中評社香港2月2日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：果然是團結國民黨戰勝分裂民進黨。以下為文章內容。



前日筆者提出了“這回是團結國民黨鏖戰分裂民進黨”的命題，而主要內容則是針對民進黨“立委”中兩位核心人物游錫堃與柯建銘之間爆發了衝突矛盾，作為民進黨黨團召委的柯建銘，拒絕民眾黨黨團召委黃國昌提出的“召委單一制”，並語多尖刻諷刺；而游錫堃為了得到黃國昌等民眾黨“立委”的支持，使其可以連任“立法院長”，卻是表態支持“召委單一制”，但卻又對黃國昌表示，這只是他的“個人意見”。



而在昨日“立法院”正副院長的選舉中，民進黨的五十一席“立委”，在四次投票時，雖然是表現團結一致，票票入匭，沒有發現“跑票”等現象，但在游錫堃落選“立法院長”後，立即宣布辭去“立委”職務，而柯建銘卻沒有做出任何遺憾惋惜的表態，卻隱然折透了游錫堃與柯建銘的財團矛盾，而且還超逾了對“召委單一制”的不同調，而且在於民進黨應由何人參選“立法院長”的層次上。



在今屆“立法院”的一百一十三席“立委”中，柯建銘是最資深的，從一九九三年的第二屆“立法院”起，柯建銘就已經連任了九屆，而且更是從二零零二年的第五屆“立法院”開始，就連續六屆民進黨黨團的總召，加上現今的第十一屆“立法院”民進黨黨團總召，已是連續七屆總召，因而有“永遠的黨團總召”之稱。正因為如此，他對“立法院”的議事規則及朝野各黨的明技暗招，都極為熟悉。



柯建銘由於擁有如此豐厚的政治資本，因而早就有意染指“立法院長”，尤其是在民進黨擁有多數議席，當選“立法院長”的易如反掌之事之時。而且，雖然他曾是屬於由謝長廷創建的“福利國連線”的一員，但在“福利國連線”式微，並被“湧言會”收攏之後，由於民進黨黨團的運作必須密切配合“總統府”和“行政院”，導致他與蔡英文的關係就極為密切，因而被視為“英系”的重要成員。因此，他就暗中運作，代表民進黨參選“立法院長”。但蔡英文先是出於“獎賞”蘇嘉全的考慮，後是為了平衡黨內派系及推動“國會外交”而挑選了游錫堃，讓柯建銘望而興嘆。

