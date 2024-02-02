中國駐新西蘭使館駁斥澳新部長級磋商聯合聲明

中評社北京2月2日電／據中國駐新西蘭大使館：駐新西蘭使館發言人就澳新部長級磋商聯合聲明發表談話。



我們注意到，澳新兩國外長、防長舉行2＋2磋商後發表聯合聲明，其中部分內容對中國內部事務說三道四、指手畫腳，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



新疆、西藏、香港、台灣等事務都是中國內政，涉及中方核心利益，不容任何外部勢力干預。



新疆和西藏地區自古以來都是中國領土不可分割的一部分。新中國成立後，在中國共產黨的領導下，兩地經濟社會發展取得巨大成就，生活在兩地的各族人民各項平等權益得到了充分保障。特別是近年來，在中國中央政府的支持下，在生活在兩地各族人民的共同奮鬥下，經濟社會實現跨越性發展，人民安居樂業，各民族和諧相處，任何不帶偏見的人士都會看到這些成就，國際社會也對此都有目共睹。



香港特別行政區政府根據香港基本法、在中央政府的支持下依法行政，近年來採取了有力措施，實現由亂及治，社會愈發安定團結，經濟保持蓬勃發展。一個長治久安、繁榮穩定的香港是中國整體經濟社會穩定發展拼圖中的重要部分，同時作為國際金融和航運中心，香港持續穩定繁榮也符合各方共同利益。特區政府根據憲法和基本法，推進國安法有關立法工作，目的是為了確保香港長治久安、實現繁榮穩定、有效應對外部勢力干預，這些舉措得到了廣大香港市民的擁護。



一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國與183個建交國建立和發展外交關係的政治基礎。同時，堅持和維護一個中國原則也是保持台海和平穩定的最重要、最有力保障。我們期待包括新西蘭在內的各國以實際行動堅持一個中國原則，與中方共同維護好一個中國原則，不與台當局開展任何形式的官方往來，不以任何形式虛化掏空一個中國原則，不向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。

