《反間諜法》導致營商環境變差？國安部：污蔑

中評社北京2月2日電／據國家安全部微信公號：2023年4月《中華人民共和國反間諜法》（以下簡稱《反間諜法》）修訂通過以來，一些外部勢力無中生有、顛倒是非、混淆視聽，歪曲《反間諜法》立法本意，企圖把其中部分內容炒作渲染為中方“營商環境變差”“泛化國家安全”的最新“例證”，鼓噪在華投資經營“不安全論”，抹黑中國國際形象，破壞中國穩定向好的經濟發展局面，手段卑劣，用心險惡。



事實究竟如何？且來一一分辨。



《反間諜法》會不會干涉合法營商活動？



污蔑《反間諜法》“破壞營商環境”之流，不外乎炮製“中國將強制收集外國企業和人員在華數據”“正常獲取商業信息的行為可能被當作間諜活動”“外國人在華安全風險上升”等言論。



事實真相是，《反間諜法》主要打擊的是危害中國國家安全的間諜行為，不針對正常商業活動。修訂後的《反間諜法》對間諜行為進行了清晰明確的界定，目的是防範、制止、懲治間諜行為，不針對在華合法經營、投資、從業的公司、人員及其活動。



近年來，美西方間諜情報機關針對我國的情報滲透活動越發猖獗，國家安全機關近期就曾披露破獲的美國中央情報局（CIA）、英國秘密情報局（MI6）等境外間諜情報機關運用多種手段在我國開展間諜活動的案件。以立法形式防範打擊間諜活動、維護國家安全更是世界各國的通行做法。面對嚴峻的反間諜形勢，中國因時因勢修訂《反間諜法》是完全合情合理、正當正義的。所謂“干涉合法的商業活動”的謬論完全背離該法的立法本意，更不可能出現在執法過程中。

