“立院”開議日藍綠提2/23　白營反對

“立法院”朝野黨團於5日協商開議日。(照片：“立法院”提供) 中評社台北2月2日電／“立法院”朝野黨團將於5日協商開議日，由“立法院長”韓國瑜主持。中國國民黨團與民進黨團提出2月23日開議，但台灣民眾黨團總召黃國昌反對，希望2月6日就開議。對此，民進黨“立院”黨團總召柯建銘受訪時回應，老是搞成這樣不實際，透過朝野協商再談。



第11屆“立委”1日報到、宣誓就職，“立法院”會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。



媒體報導，黃國昌表示，昨天國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷在議場向民進黨“立法院”黨團總召柯建銘談好23日開議，但他當場反對，並明確表達5日就會要求韓國瑜召開協商，希望下週二（6日）開議，底線是2月16日。



民進黨“立委”林俊憲說，“他一定演這樣”。黃國昌過去在“立法院”的傳統，就是談好的開議日期，他一定會喊要盡快開會，代表很認真，迫不及待想要工作。



國民黨團書記長洪孟楷表示，民進黨團希望23日開議，另外聽說民眾黨團希望16日開議，國民黨團的態度是“都可接受”，但行政部門的準備更加重要。



民進黨團幹事長吳思瑤指出，新“國會”著重政黨、黨團之間的合作與協調，尊重各方的意見及朝野協商機制，也請求韓國瑜召開協商，樂於用溝通的方式來決定。



吳思瑤說，依照過去慣例，過完年後開議，目前看起來23日開議是比較可行的，而有一些區域“立委”認為，考量24日是元宵節，地方行程非常多、非常滿，如果23日開議完，要馬上趕回去選區，建議元宵節後開議。



吳思瑤指出，另外也要考慮到新科“立委”剛進入“立法院”，辦公室還沒裝修好，而過年期間請不到工人施作工程，還是要讓辦公室軟硬體設備就定位比較好，如果16日開議會較趕，不過，一切在5日協商時討論，尊重大家的意見。