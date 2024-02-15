中評鏡頭：穿越百年歷史感受莫奈梵高真跡

展覽首幅作品《查理斯．威廉．蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》，該畫作由湯瑪斯．羅蘭士爵士於1825年所繪，他筆下小男孩倚坐在岩石上遠眺，若有所思地凝視海上月色。（中評社 林艶攝） 中評社香港2月15日電（記者 林艶）香港故宮是深受香港本地市民和外地遊客喜愛的打卡點，得益於香港中西文化交流中心的獨特優勢，在這裡不僅能夠看到許多來自故宮博物院的珍貴文物、中國文化藝術的特別展覽，還能近距離觀賞到來自世界各地的藝術珍品。近來，香港故宮推出了特別展覽“從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展”，吸引了許多市民前往觀賞，並近距離感受世界名家畫作真跡。



該展覽由香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦，也是香港首都舉行的英國國家美術館繪畫藝術珍藏展覽。展覽橫跨400多年西方藝術歷史長河，展出了50位歷史上舉足輕重的藝術巨匠所創作的世界頂尖藝術傑作，這些繪畫巨匠包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫奈和梵高等。



中評社記者現場看到，展覽根據主題分為宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光六個單元，一共展出了52幅著名畫家真跡，包括莫奈的《鳶尾花》、高更的《窗前果盆和啤酒杯》，和梵高晚期的作品《長草地與蝴蝶》等。這些經典名畫創作時期橫跨15世紀至20世紀初，涵蓋了文藝復興到印象派、後印象派時期等多個藝術史上重要的轉折點。



眾所周知，每個展覽第一幅以及最後一副作品最為關鍵。走進展廳，首幅作品《查理斯.威廉.蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》立即吸引住了大家的目光。仔細觀看，畫作由湯瑪斯.羅蘭士爵士於1825年所繪，他筆下小男孩倚坐在岩石上遠眺，凝視海上月色。作品中男孩若有所思，栩栩如生，可以見到羅蘭士爵士技法的精湛，同時他是當時英國國家美術館董事，正好扣連是次展覽主題。



中評社記者也注意到，此次展覽也吸引了不少香港藝術家前來臨摹，比如在日常生活主題展區，有一位藝術家正在臨摹著卡拉瓦喬的畫作《被蜥蜴咬傷的男孩》。這幅畫作在展廳中非常搶眼，畫中少年剛被蜥蜴咬傷，且驚且退，神情苦楚。作品可以清楚見到畫中人心理狀態，而且充滿細節，小至玻璃花瓶上反光映照出的窗戶都一清二楚，可以看到卡拉瓦喬精深造詣。



此外，在展廳裡時不時總能看到許多前來參展的小朋友，展覽也設有專為兒童及學生而設的“歷險旅程”觀賞路線，內容包括尋寶遊戲、猜謎遊戲，讓兒童及學生觀察名畫的細節，寓學習於娛樂。期間，還有志願者為小朋友講解梵高的畫作《長草地與蝴蝶》以及介紹梵高的生平故事等，小朋友們聽的甚是入迷。



此次展覽合辦單位之一英國國家美術館館長加布里埃爾.芬納迪曾對媒體表示，香港一直都是中西文化交融的地方，很高興能夠在充滿中國藝術的博物館中，展出一系列西方的畫作，期待能將歐洲藝術文化，帶到香港與觀眾分享。西九文化區管理局董事局主席唐英年也表示，本館的建館理念不僅是將中華文化帶到世界各地，更希望通過跨文化對話在不同文明間築起橋梁。”

