親賴林俊憲曝新“閣揆”條件　能應付朝小野大

綠委林俊憲受訪。（截自“POP撞新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北2月2日電／新“國會”三黨不過半，“行政院長”人選備受關注。賴清德子弟兵民進黨“立委”林俊憲今天受訪表示，“內閣”一定會改組，“閣揆”換就是大改組，而新“閣揆”不會有派系考量，這是賴清德的考題，現在就是思考徵詢階段，新“國會”狀態跟以前很大不同，賴要考量就是“閣揆”是否有辦法應付朝小野大的局面？



林俊憲今接受《POP撞新聞》專訪，主持人問及王義川未來4年是否有可能進入“立法院”？林俊憲表示，很有機會，因為民進黨不分區“立委”只要有一位入閣，王義川就能進入“國會”。



根據《中時新聞網》報導，林俊憲表示，政黨不分區本來就是“內閣”準備人選，有時候政黨尋找人才就是在不分區歷練，蔡英文就曾經當過不分區，如果不分區“立委”入閣就是王義川，他目前擔任政策會執行長也是一個重要的位置，是中央黨部跟“立院”黨團的窗口，民進黨政策會就是負責跟“國會”聯絡。



林俊憲也提到，他認為外界猜測的幾個人都有可能，但是陳其邁不可能，因為要繼續當高雄市長，而針對新“閣揆”的條件，林俊憲認為，在社會上要正面的形象，在政治上的表現，以及是否能處理“國會”朝小野大，跟不同政黨是否能跟他們談？