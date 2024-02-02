美防長就“脫崗”道歉　稱保密是第一反應

中評社北京2月2日電／據央視新聞報導，美國國防部長勞埃德·奧斯汀2月1日現身五角大樓記者會，就未能恰當處理“脫崗”住院事件向總統約瑟夫·拜登、國防部職員和公眾道歉。



奧斯汀去年12月21日離開五角大樓，今年1月29日才首次返崗。其間，他12月22日住院接受前列腺癌微創治療手術，次日出院，但因術後尿路感染等並發症於今年1月1日再度入院，1月2日被轉入重症監護室接受監測和治療。同一天，部分國防部高層職員知悉奧斯汀住院，但直到1月4日，白宮和拜登才得知此事。



不僅如此，奧斯汀住院消息1月5日才對外公布，而他確診癌症並接受手術的消息1月9日才曝光。奧斯汀1月2日把部分職權移交給副防長凱瑟琳·希克斯，但後者當時在波多黎各度假，並不知道這樣做的原因。



1月15日，奧斯汀出院，繼續居家遠程辦公兩周後才正式返回五角大樓。



返崗後首場記者會長約35分鐘。奧斯汀說，五角大樓和他本人對整起事件處理不當，他本應把確診癌症消息早點告訴總統、團隊和公眾，他“對此負全責，向團隊成員和美國民眾道歉”。他說，已直接向拜登致歉，獲“暖心”回應。



奧斯汀強調，從未指示任何人向白宮或公眾瞞報住院事宜，他1月1日也未讓助理要求駕駛救護車接他的急救人員不開燈、不鳴笛，但一些人“可能認為”那樣做“最符合我的利益”。至於部分職權一度移交給希克斯，奧斯汀稱不清楚希克斯當時得知何種信息。



按美聯社說法，奧斯汀非常注重個人隱私，他在記者會上提供了迄今為止對“脫崗”住院事件最詳盡的說法。

