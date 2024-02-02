綠白羅生門！柯喊告到底　曝黃珊珊在寫訴狀

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月2日電（記者 鄭羿菲）綠白之間“立法院長”選舉有無利益交換、誰主動，紛爭越燒越大。台灣民眾黨主席柯文哲2日下午對民進黨發言人吳崢的發言非常不滿，聯訪期間越說越火大，甚至用手敲一下桌子，並嗆，“大家如果都要耍硬的，那就好啊。大家法院見！”



柯文哲並透露，民眾黨“立委”黃珊珊正在寫訴狀，提告的對象就是吳崢等人。



柯辦發言人陳智菡補充說，1月31日下午民進黨高層派人來當說客，與柯文哲會面協商“立法院長”選舉一事，並表達綠營醫界大老（指陳永興）與民進黨高層有默契，後來綠營醫界大老打個幾通電話給柯文哲，但柯沒有接到，綠營醫界大老又打給柯的朋友，希望能聯絡柯，該位柯的朋友才將綠營醫界大老的電話給柯，柯才打給綠營醫界大老溝通。



“立法院長”選舉1日確定由中國國民黨“立委”韓國瑜當選，但政治面仍餘波盪漾，民進黨發言人吳崢指，柯文哲主動打電話給“綠營一位醫界大老”，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，但民眾黨團並不接受柯文哲的意見，民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊。



該位能直通賴清德的綠營醫界大老在2日下午也發出公開信，身份曝光就是獨派的民報創辦人陳永興。



柯文哲2日下午召開“龍年春聯小物”記者會，親自開箱民眾黨龍年春聯與新春小物，提前祝賀民眾新年快樂。



柯文哲會後受訪時強調，我們會提告民事侵權，現在民眾黨“立委”黃珊珊正在寫訴狀，提告的對象就是吳崢、ETtoday記者陶本和與三立電視台，大家到法院把話講清楚。我們不喜歡訴訟，但這種惡風一定要遏止，過去就是先寫一篇新聞，內容似是而非，晚上政論節目再一直講鬧大，等聲量炒起來，隔天報紙再一篇。



柯文哲說，他一定提告，到時候大家把資料拿出來，明明就是你們（指綠營）來叫他打給綠營醫界大老（以下直接標明陳永興），怎麼變他主動打給陳永興？還好他都有留簡訊，他很明白的跟陳永興講，沒辦法“以珊保昌”做交易，我們天天在罵新潮流，怎麼可能再把副院長的票投給綠委蔡其昌？他就直接講，民進黨要投黃珊珊就投，我們不可能交換。



柯文哲強調，他不喜歡跟這些醫界前輩互提告訴，但要告就來，大家火大了。柯說到激動處還敲了一下桌子，他痛批，不可以用這種手段，不可以每個人都打過來說“你要打電話給陳永興”，他從來就沒有陳永興的電話，怎麼打給陳永興？要告就來啊！



柯文哲直言，從這件事很清楚，賴清德雖然選上“總統”了，但還沒有全面掌控“立法院”，“立委”也都不理賴，裡面派系一大堆，若民進黨真的支持前“立法院長”游錫堃，會是這種輔選方式嗎？