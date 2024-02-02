日本大阪·關西世博會中國館舉行開工儀式

中評社北京2月2日電／據新華社報導，2025年日本大阪·關西世博會中國館開工儀式2日在大阪夢洲世博園區成功舉辦。



中國貿促會會長任鴻斌、中國駐日本大使吳江浩、日本大阪·關西世博會協會事務總長石毛博行、日本大阪府知事吉村洋文以及日本政府有關部門、世博會合作方、企業和媒體代表近200人參加儀式。中日嘉賓共同為中國館開工培土奠基。



任鴻斌在儀式上致辭說，中國館開工儀式成功舉辦標誌著中國參展工作邁出關鍵一步。中國貿促會將與有關各方緊密協作，努力把中國館打造成大阪世博會最靚麗的“中國名片”，向世界展現豐富多彩、生動立體的中國形象，推進中外經貿交流和民心相通，攜手建設更加美好的世界。



吳江浩表示，中日兩國在世博會方面合作基礎良好。中國館將在承載過往的基礎上，積極傳遞中華現代文明、介紹中國日新月異的發展成就，展現開放、包容、友好的中國形象，助力構建人類命運共同體的宏偉事業。



石毛博行表示，中國館以共同構建人與自然生命共同體為主題，非常值得期待。希望有更多中國朋友明年來到大阪，親身領略世博會的獨特魅力。



2025年日本大阪·關西世界博覽會將於2025年4月13日至10月13日舉行，以“構建未來社會，想象明日生活”為主題。中國館是本屆世博會用地面積最大的外國自建館之一，主題為“共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會”，外觀取形於中國傳統書簡長卷，布展立足於中國綠色發展生動實踐，集中闡釋了人與自然和諧共生的發展理念。



（來源：新華網）