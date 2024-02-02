特朗普陣營密謀對泰勒·斯威夫特“宣戰”

中評社香港2月2日電／據大公網綜合《滾石》雜誌、彭博社報導：美國當紅歌手Taylor Swift近日捲入前總統特朗普和現總統拜登的選戰。美媒1月30日援引消息人士報導稱，一些特朗普的忠實支持者認為Taylor Swift會像2020年一樣公開支持拜登，因此準備對她發動“聖戰”。



美媒稱，Taylor Swift擁有大量年輕粉絲，而特朗普和拜登正在爭奪年輕人的選票。Taylor Swift在2020年大選中支持拜登，今年尚未公開表態，但《紐約時報》披露，她是拜登團隊想要爭取的關鍵代言人之一。《滾石》雜誌援引消息人士稱，特朗普陣營的一些高級成員密謀對她發動“聖戰”。



本月稍晚Taylor Swift可能與球星男友Travis Kelce一同亮相超級碗的消息傳出後，特朗普陣營已開始傳播陰謀論，聲稱美國美式足球聯盟（NFL）受到政治操縱，為拜登的競選活動服務。其他陰謀論還包括Taylor Swift是“五角大樓特工”；她與男友是在“假扮情侶”，目的是為拜登造勢等。



1月31日公布的最新民調顯示，特朗普面臨的刑事訴訟可能影響其在搖擺州的支持率。若他被定罪，7個搖擺州53%的選民將不會投票給他；若他被判入獄，這一比例將上升至55%。



（來源：大公網）