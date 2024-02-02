﻿胡塞武裝導彈首次距美艦不足一英里

中評社香港2月2日電／據大公報綜合美聯社、CNN報導：美國官員證實，1月30日也門胡塞武裝發射的一枚導彈在距離美軍驅逐艦不到1英里處才被擊落，這是本輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝的導彈距離美軍艦最近的一次。1月31日，白宮正式對造成3名美軍士兵死亡的駐約旦美軍哨所遇襲事件歸責，聲稱幕後黑手是由多支親伊朗民兵武裝組成的“伊拉克伊斯蘭抵抗組織”。



4名美國官員證實，美軍“格雷夫利”號驅逐艦1月30日在紅海擊落胡塞武裝發射的一枚反艦巡航導彈，當時這枚導彈距離“格雷夫利”號不足1英里，該艦不得不首次使用近程防禦系統進行攔截。CNN指出，近程防禦系統是“格雷夫利”號最後一道防線的組成部分。在此之前，胡塞武裝發射的導彈均在距離美軍艦8英里外被攔截。美國中央司令部2月1日稱，美軍對胡塞武裝的一個無人機地面控制站和10架無人機進行打擊並將其摧毀。



白宮國家安全委員會發言人柯比1月31日稱，美方認為日前針對駐約旦美軍“22號塔”哨所的無人機襲擊是由“伊拉克伊斯蘭抵抗組織”策劃、提供資源並促成的。美方稱，該組織包括真主黨旅等多支受到伊朗支持的民兵武裝。柯比表示，美國總統拜登正在權衡報復行動的可選方案，並暗示反擊將分為多個階段。



（來源：大公網）