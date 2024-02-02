﻿新加坡網絡犯罪危害法生效

中評社香港2月2日電／據大公報綜合《聯合早報》、《海峽時報》報導：新加坡《網絡犯罪危害法》2月1日起正式生效。根據該法，新加坡當局有權按照個別案件情況，發出5種指令，包括停止通訊、內容屏蔽、用戶限制、網域屏蔽及删除手機應用，不遵從指令者可能被起訴。當局表示，該法將幫助政府更有效打擊網絡犯罪活動，主要針對危害國家安全、煽動暴力、破壞民族和諧，以及詐騙等行為。



去年7月5日，新加坡國會通過了《網絡犯罪危害法案》（OCHA），旨在通過立法加強網絡內容管理，為民眾打造更安全的網絡空間。1月30日，新加坡內政部宣布，該法案於2月1日起陸續生效。



當局可按情況發出5種指令



根據新法，一旦有理由懷疑出現網絡犯罪，當局相關機構有權發出5種指令給網絡用戶、在線服務提供商、互聯網服務提供者或平台方。



5種指令包括停止通訊，即要求指令接收方自行停止傳播特定的在線內容；內容屏蔽，即要求在線服務提供商移除指定內容；用戶限制，即要求網絡服務提供商限制或封禁其平台上的賬戶；網域屏蔽，即要求互聯網服務提供商阻止訪問相關網站或域名；删除手機應用，即要求應用程序商店將涉及的應用程式下架。



若收到指令人士或實體不遵守，將接到進一步的強制執行指令，違者可能被檢控。不過，內政部暫未提及處罰具體內容。當局還制定了一套業務守則供指定服務商遵守，協助與警方合作打擊網絡犯罪活動，這部分將在日後逐步生效。



對守則或指令有異議者，可以上訴到內政部和審查仲裁庭。總統會根據內閣建議，任命法官組成審查仲裁庭，審理相關上訴。此外，當局有權索取相關資料，作為調查和檢控等用途，海外企業和海外資料也包含在內。通過實施該法，新加坡政府希望能限制新加坡用戶在網上接觸到犯罪活動，並以最快速度遏制犯罪活動散播，防止更多人受害。

