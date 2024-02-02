顧客為先，喜迎春節黃金客

中評社香港2月2日電／龍年春節將至，特區政府將在各口岸加強人手協調運輸和通關服務，便利旅客歡度佳節。由海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心將啟動，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口機構保持密切聯繫。保安局亦會適時啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的公眾秩序。特區政府為迎接春節黃金周未雨綢繆，值得點贊，但仍然不能麻痹大意。



旅遊業在香港經濟中所占的比重不小，且關係到零售、飲食、交通、酒店等多個行業，對香港經濟的拉動作用不可小覷。在香港樓市及股市不振、市場信心不足的情況下，旅遊及零售業的重要性更加凸顯。根據政府統計處昨日公布的數字，本港去年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，按年升7.8%；2023年全年零售總銷貨價值的臨時估計為4067億元，按年升16.2%，其中珠寶業表現最佳，零售貨值增幅達50%。有關數據為特區政府日前公布的香港經濟增長率提供了依據，去年本港經濟增長3.2%，私人消費和旅客增加是主要動力。



展望新的一年，外圍形勢仍充滿不穩定性，香港經濟發展可謂挑戰與機遇並存。就旅遊業而言，香港面對的競爭加大。中國與泰國、新加坡互免簽證協議即將生效，內地旅遊業興起“星馬泰說走就走”的熱潮，泰國總理親自歡迎中國旅客前往。有關安排有可能分流走部分內地客；但另一方面，香港位於內地與星馬泰之間，只要香港做得好，會吸引遊客將香港加入其行程表，變成“星馬泰港游”，香港反受其利。



特別是，特區政府推動盛事經濟，今年上半年就有80項大型盛事舉辦，這會發揮磁石效應。還有，香港社會盼望重推深圳“一簽多行”政策並擴大至廣東全境，也期望增加內地遊客跨境消費免稅額，若這些措施能落實，對香港旅遊業有重大提振作用。



香港正廣拓客源，問題是，香港準備好了嗎？接待能力、應變能力提升了嗎？多年前，因為內地遊客大增而配套工作跟不上，衍生出不少矛盾和摩擦。一個月前的除夕夜煙花匯演，吸引大批內地客光顧，但不少人連夜返程時卻因為通宵關口不足、交通工具不足，以致有家難歸，甚至不得不露宿香港街頭，引起各方關注。這些事實都說明，香港在接待與應變方面，還有很大的提升空間，需要不斷努力。

