綠白誰主動？醫界大老陳永興跳出來還原始末

獨派、《民報》創辦人陳永興。（中評社 資料照) 中評社台北2月2日電／第11屆“立法院”龍頭爭霸戰昨日已落幕，由中國國民黨“立委”韓國瑜與江啟臣當選正副院長。綠、白隔空交火跟著上場，台灣民眾黨事後指控，有綠營人士聯繫黨主席柯文哲，表達願意支持“立委”黃珊珊選“立法院長”，爭取民眾黨副院長支持“立委”蔡其昌；然民進黨指是柯文哲主動聯繫一位綠營醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選。《民報》創辦人陳永興今日下午發出公開信，證實他就是該名醫界大老。



陳永興發出聲明表示，在民眾黨公開宣布將推出黃珊珊競選“立法院長”，如第一輪投票過，民眾黨將退出第二輪投票後，這個宣布其實已經注定除非奇蹟出現，是否國民黨的韓國瑜將如預料於第二輪投票後當選“立法院長”，至此他與醫師張金堅都已知無法實現綠白合作而深以為憾，但也自認已盡了力問心無愧，就沒有再作任何的溝通協調了。



陳永興指出，沒想到1月31日晚上用餐時間，接到柯文哲電話，“如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黃珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？”



陳永興表示，當時覺得時間很緊迫，可能無法處理仍將此訊息轉達給賴清德。當時賴清德回覆，“是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？”又問他，“如果民眾黨堅持院長是黄珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都會支持嗎？”他要明確答案才能民進黨團討論，而且他也說民進黨團已提名游錫堃，要做改變可能需再黨團開會，時間很急迫。



陳永興說明，他和柯文哲電話確認副院長人選有無條件，因為他知道民眾黨團總召黄國昌曾公開說不願投蔡其昌，所以請柯文哲確認，當時和他用餐的朋友吳澧培、楊黃美幸、林逸民都在座，他還讓林逸民和柯文哲談話。電話中獲得柯文哲同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，隨即回覆賴清德。



陳永興指出，相信民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長，民眾黨希望黄珊珊當院長，請民進黨非新系的人選作副院長。