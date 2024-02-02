美方無端滋擾遣返中國留學生損人不利己

中評社北京2月2日電／近期，多名中國留學生在入境美國時，遭到美方的無端盤查、滋擾，甚至被強制遣返、禁止入境。中國駐美大使館已就此事向美方提出嚴正交涉。



美方無理盤查滋擾遣返中國留學生，表明美國已將泛化、濫用“國家安全”概念作為遏制打壓中國的一個重要手段。特朗普政府於2018年推出“中國行動計劃”，滋擾中國科研人員和學者，又於2020年頒布“第10043號禁令”，妄稱中國政府利用赴美留學生“獲取和轉移美國敏感技術和知識產權”“威脅美國經濟活力和人民安全”，暫停和限制“與中國軍方有聯繫”的中國學生入境。拜登政府雖然終止了“中國行動計劃”，但仍延續濫用所謂“國家安全”概念滋擾限制中國學者和學生赴美交流的錯誤做法，將中美人文交流政治化。



拜登政府近期加大對中國留學生的滋擾和限制，是在2024年大選來臨之際，借對華示強獲取政治資本。美國兩黨對中美關係的看法存在較大差異，根據《經濟學人》和“輿觀調查網”2023年的民意調查，60%的共和黨人將中國看作“敵人”，而持相同看法的民主黨人衹有35%。拜登上任以來，共和黨一直批評其對華“軟弱”，施壓其維持對華強硬路線。隨著2024年大選周期的到來，共和黨主要候選人、美國前總統特朗普在競選活動中猛打“中國牌”，指責拜登對華“妥協”。拜登迫於競選壓力，便在對華政策上與共和黨“比狠鬥硬”。但美方無理盤查滋擾遣返中國留學生的行為，嚴重背離中美元首在舊金山會晤中“共同促進人文交流”的共識，無益於中美關係的健康發展，對美方自身亦無好處。



第一，美方行為破壞中美自舊金山元首會晤以來恢復和改善中美關係的努力，無益於中美關係總體回暖的良好氛圍。在中美元首達成的“舊金山願景”指引下，中美著力恢復多層級、多領域的對話接觸，已取得一定成果。中美增加直飛航班，保持高層對話，恢復軍事領域溝通，舉行金融工作組會議，啟動禁毒合作工作組。這輪互動是中美推動兩國元首共識落地的具體表現，對外傳遞出雙方要繼續推動雙邊關係健康發展的積極信號。美方無端打壓中國留學生赴美，是對“舊金山願景”的背離。



第二，美方行為嚴重干擾中美民間交往，破壞中美關係民意基礎。中美關係基礎在民間，尤其是當中美關係處於低谷時，民間交往是雙方增信釋疑、擴大共識的重要渠道。自特朗普政府以來，美國對中美民間交往的限制措施造成“寒蟬效應”，中國學者、學生赴美交流、學習的意願明顯下降。美國政府和媒體對中國形象的毒化，導致美國民眾對赴華旅行“安全性”的擔憂上升，美國在華留學生數量已降至百位數。交流和接觸的缺失，導致中美民眾對對方的負面看法增多。美方堅持無端滋擾限制中國留學生，只會導致更多人對中美民間交往望而卻步，進一步破壞中美民意基礎。

