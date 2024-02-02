以高水平科技自立自強助推中國式現代化

中評社北京2月2日電／近日，習近平總書記在“國家工程師獎”首次評選表彰之際作出重要指示，進一步強調要“勇於突破關鍵核心技術，鍛造精品工程，推動發展新質生產力，加快實現高水平科技自立自強，服務高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻”。習近平總書記關於高水平科技自立自強的重要論述，深刻闡明了科技創新在人類社會發展中的重要地位，科學詮釋了高水平科技自立自強與繼續推進和拓展中國式現代化的內在聯繫，為我們加快建設科技強國、實現第二個百年奮鬥目標提供了根本遵循。



堅持黨對科技事業的全面領導，匯聚推動科技創新的強大力量。黨的領導是中國特色科技創新事業不斷前進的根本政治保證。強化企業科技創新主體地位、進一步促進產學研深度融合、提高科技成果落地轉化率、深化科技協同創新，一系列重要命題都必須在黨的堅強領導下不斷突破、持續深入。世界科技強國競爭，比拼的是國家戰略科技力量。國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業都是國家戰略科技力量的重要組成部分。黨的領導不斷優化國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業定位和布局，切實推進科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略的有效聯動，形成了高效的組織動員體系和統籌協調的科技資源配置模式。



努力突破關鍵核心技術難題，牢牢掌握創新主動權和發展主動權。創新是一個複雜的社會系統工程。推動科技創新，既要堅持全面系統的觀點，又要抓住關鍵，以重要領域和關鍵環節的突破帶動全局。要堅持問題導向，明確我國科技創新主攻方向和突破口，切實加強基礎研究，推進國際科技創新交流，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，不斷提升發展的獨立性、自主性、安全性。一是加強基礎研究，為突破關鍵核心技術難題提供基礎理論支撐和技術源頭供給。要把原始創新能力提升擺在更加突出的位置，突出前瞻性、戰略性需求導向，從源頭和底層解決關鍵技術問題，努力實現更多“從0到1”的突破。二是擴大科技領域開放合作，為突破關鍵核心技術難題創造知識交流環境與資源共享平台。突破關鍵核心技術難題，既需要自主研發，也需要國際合作。中國積極圍繞氣候變化、能源安全、生物安全、外層空間利用等全球問題，支持國內高校、科研院所、科技組織同國際對接，努力打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，拓展和深化中外聯合科研；不斷提高國家科技計劃對外開放水平，前瞻謀劃和深度參與全球科技治理，同世界各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

