銀行力推龍年“黃金壓歲錢”

中評社北京2月2日電／據中國證券網報導， 龍年春節臨近，黃金製品也迎來銷售旺季。不少銀行正搶抓“黃金賀歲檔”，大力營銷含有“龍”元素的生肖金條、金幣金章、黃金飾品等。記者近日調研發現，部分銀行正瞄准“春節壓歲錢”的市場需求，以“黃金壓歲錢”為營銷噱頭，力推壓歲金鈔。不同客戶對於壓歲金鈔的接受程度有著較大差異。



上線壓歲金鈔



“2024年已經是我行攜手中鈔長城貴金屬有限公司，連續十年為小朋友們推出壓歲禮物——黃金壓歲錢了。通過黃金的材質，將壓歲錢的文化內涵與獨特的紀念意義結合，旨在為孩子們添一份福氣。寓意好，而且有黃金的投資和收藏價值，適合送人。”建設銀行北京地區某支行客戶經理小姚告訴記者。



廈門國際銀行北京地區某支行客戶經理趙熙然（化名）在記者詢問貴金屬產品時，也大力推薦“黃金壓歲錢”。她告訴記者：“龍年壓歲金鈔由大師親筆創作，首發特惠價688元／套，限量配贈龍年生肖紀念鈔和賀歲郵票。要是確定買的話，可再額外贈送兔年壓歲金鈔。我買了好幾套，一套自己留著，剩下的準備送人。”



此外，交通銀行、恒豐銀行、渤海銀行等多家銀行均上線了龍年壓歲金系列產品，並推出包括首發優惠價、支付貼金券、限時折扣優惠等活動以吸引客戶。交通銀行相關負責人表示，“自古以來，龍都是中華民族傳統中祥瑞的象徵。龍年將至，龍年壓歲金是收藏以及新年給孩子壓歲錢的新選擇。”



接受度存在差異



記者調研過程中發現，銀行客戶對於壓歲金鈔的接受程度存在較大差異。根據克重及工藝不同，各家銀行的壓歲金鈔價格不盡相同，但總體克重在0.5克－1克間，售賣價格在500元－1000元。部分客戶出於寓意好、情義重等，會購買壓歲金鈔來送給家中小輩。部分客戶則認為壓歲金鈔的溢價太高，不如現金來得實惠。

