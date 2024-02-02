限購政策優化　改善型房產如何配置？

中評社北京2月2日電／據廣州日報報導，日前，廣州官宣再次優化住房限購政策，全域120平方米以上住房放開限購。隨著“限購區”這一概念逐漸淡化，房產配置邏輯也正在形成。一方面，改善需求主導意味著品質居住時代的到來，宜居性將成為房產價值的基礎。在此基礎上，高低分化的行情演繹將越發極致。即使是過去幾年表現出色的千萬級物業市場也將迎來分層，掌握真正城市稀缺資源的黃金地段“塔尖產品”才能打開溢價空間，部分“偽豪宅”的價值天花板顯現。而對於剛改群體而言，房產配置的難度加大，業內人士建議可重點關注城市多中心格局進程中，正在崛起的區域核心和重要產業板塊。



樓市格局變化



低端有保障 高端歸市場



廣州作為一線城市，再次優化限購政策在業內人士看來有著特別的意義。“經過此次限購政策的優化之後，在廣州衹有120平方米以下的產品還有‘限購’這一概念。”合富研究院高級分析師梁燕明表示，這意味著除了剛需及剛改群體的住房需求仍然在政策保護範圍之內，改善類產品已經交由市場。



實際上，除了廣州以外，另外一個風向標城市上海近期也連續兩次進行限購政策的優化：1月13日奉賢、青浦新城出台人才安居新政；1月30日，上海再次規定連續繳納社保或個人所得稅滿5年，即可在外環以外區域（崇明區除外）限購一套住房。北京與深圳也將根據自身實際情況逐步對限購進行優化也已經成為業內共識。



對此，克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉表示，一個“低端有保障、中端有支持、高端有市場”的住房新格局正在形成。



這一格局又將給置業邏輯帶來怎樣的新變化？“接下來的樓市分化將更為極致。”梁燕明分析，一部分外地高淨值人群和本地資金實力較強的置業者將被釋放到改善市場中，在政策的指引下，也將有一部分難以交易的二手房進入租賃市場，流動性進一步減弱。

