“方便飯”應該盡早發布食品標準

中評社北京2月2日電／近年來，自熱鍋、自熱米飯作為一種方便食品越來越受到歡迎，尤其是在一些下廚和外賣不方便的情況下，能吃上一鍋自熱米飯也算是吃上了一頓正餐，這對於重視一日三餐的中國人來說極為重要。但有人揭秘稱，自熱米飯裡的大米並非“真大米”。因為自熱米飯內的大米顆粒晶瑩剔透，和在家裡用大米煮熟吃的米飯在外觀上有很大區別。



事實上，自熱米飯所採用的食料並非假大米，而是重組米，或稱復合大米、再制大米。它是通過對普通大米進行粉碎、擠壓、蒸煮、熟化、冷卻、造粒成形、膨化等多個步驟製作而成的，用開水泡發即可快速復原變熟，像方便面一樣食用。由於澱粉結構已經被破壞。因此重組米的口感較黏，米香味較淡，也缺乏嚼勁。同時，重組米在製作過程中還會添加一些成分，如食用玉米澱粉、魔芋精粉、水、單雙甘油脂肪酸酯、磷酸二氫鈣等，使得方便飯與真米飯有一定的區別。



方便飯的營養價值比真米飯差一些，因為浸泡、高溫、擠壓等過程都會讓米飯損失一部分維生素，如B族維生素。其次，方便飯中添加的單雙甘油脂肪酸酯是一種乳化劑，廣泛存在於餅幹、糕點、面包等食品當中，本質上也是用於改善食物的口感，但是，這類物質會增加體內脂肪酸含量，一定程度上會升高血脂、血糖，對糖尿病患者及血脂異常患者並不友好。此前一項檢測發現，同一品牌的天然大米的GI值是89.5，但利用天然大米制成的重組米的GI是95.4。此外，重組米的另一個特點是易於消化。重組米在製作過程中會導致澱粉結構的變化，會讓人感覺吃了同樣的分量，方便飯卻沒有真米飯扛餓。



然而，遺憾的是，現在方便飯還沒有食品質量和衛生營養方面的標準，這就使得人們很難科學地進行選擇。因此，當務之急是要制定和出台關於方便飯的食品標準。



比照方便面，我國已有涉及衛生營養和質量方面的多個食品標準，包括強制性《食品安全國家標準 方便面》（GB17400—2015），推薦性國家標準《方便面》（GB／T40772—2021），GB2760《食品添加劑使用衛生標準》，以及糧食行業推薦性標準《方便面》（LS／ T3211—1995）等。



在衛生和營養方面，方便面的國家標準主要體現為脂肪和蛋白質，油炸型泡面和幹吃面的脂肪上限分別為22%和25%，蛋白質含量則不能低於8%。同時，對方便面的食品添加劑標準也需要符合GB2760《食品添加劑使用衛生標準》的規定。允許添加的添加劑，必須按限量添加，未在標準中注明允許添加的添加劑，一律不得在方便面中檢出。

