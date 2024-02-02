開年向好，厚積高質量發展之勢

中評社北京2月2日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會1月31日發布數據，1月份，中國製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2%、50.7%和50.9%，分別比上月上升0.2、0.3和0.6個百分點，我國經濟景氣水平有所回升，釋放2024年開年經濟運行積極信號。



用放大鏡觀察，製造業PMI的最新走勢變化表明，我國經濟趨穩因素逐漸增加、向好動能正在積蓄。綜合PMI產出指數小幅增長，說明我國企業生產經營活動總體擴張步伐在加快。用望遠鏡觀察，在製造業總體規模連續14年保持全球第一的優勢基礎上，我國內生動力不斷增強，社會預期持續改善，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。



“我們最大的機遇就是自身不斷發展壯大。”新年新氣象，廣東、浙江、山東、福建等工業大省積極部署，在推動企業增產增效、穩鏈強鏈延鏈、增強發展新動能上發力，築牢工業經濟“壓艙石”，力促一季度工業生產“開門穩”。自身不斷發展壯大，便能創造更多發展機遇——這是我們共同應對危機變局、協力抗擊風險挑戰最堅實的基礎。



築牢“鏈”的基礎。產業鏈是經濟活動的核心，是建設現代化產業體系的關鍵基石。掌握關鍵技術則是提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力的核心。在部署2024年工作時，廣州繼續在強鏈補鏈延鏈上發力，提升產業競爭力。譬如，支持新型顯示、新能源汽車等重點產業鏈間互為應用場景、互為配套，推進建設大灣區“綠能穀”。又如，實施國家重點研發計劃“遞補支持”、產業化落地“接續支持”、產業鏈創新聯合體協同攻關和市校（院）企聯合資助計劃，成體系突破一批關鍵核心技術。諸多部署的目的，就是為了把科技創新成果加快應用到具體產業和產業鏈上，不斷完善現代化產業體系。



提升“智”的能力。前不久召開的國務院常務會議強調，以人工智能和製造業深度融合為主線，以智能製造為主攻方向，以場景應用為牽引，加快重點行業智能升級，大力發展智能產品，高水平賦能工業製造體系。如今，“國內汽車第一城”廣州正在加速邁向萬億“智車之城”。從整車製造、核心零部件到智能網聯，智能新能源汽車乘勢而上，成為廣州智造的一個縮影。今年，廣州將系統建好納米智造等國家級創新中心，推動人工智能與數字經濟試驗區等重大平台建設取得新成效。當“數字＋製造”融合發展，人工智能創新成果產業化推廣加快，實體經濟就會更有奔頭，高質量發展基底就會更加穩固。

