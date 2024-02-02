寵物寄養漲價也要“漲”服務

中評社北京2月2日電／據中國之聲報導，春節期間，很多人選擇回家過年或者外出游玩，但家中的寵物卻只能留守城市，因此很多人會選擇將寵物寄養。寵物消費市場升溫，寵物寄養相關服務的價格也普遍上漲，一些寵物門店的寄養服務甚至“一窩難求”。



寵物寄養價格“水漲船高”，具體是多少還要看寵物主人的選擇——工作日還是節假日、是否加洗澡護理、房間規格大小等都是影響價格的因素。比如有的寵物店VIP房帶獨立小院，小型犬節假日一天是357元。如此算來，有些寵物的寄養費比人住酒店還貴。



市場如此火爆，歸根結底還是需求大。根據相關部門預測，全社會跨區域人員流動量可能創歷史新高。對於養寵家庭來說，出門在外，一是不同交通工具、不同場所要求不同，寵物不便攜帶；二是有的寵物性格膽小，容易生病、受驚嚇。由此，寵物寄養的需求也就旺起來了。



當前的問題在於，收費高不一定服務好。相對正規的寵物店或寵物醫院，都會要求提供寵物疫苗注射記錄，更細致的還會根據性格安排房間，避免寵物間發生衝突。但在不規範的店鋪，就可能出現寵物因照顧不周生病住院等情況，很容易產生消費糾紛。而一些社交平台上正流行的陌生人“上門喂養”，僅作口頭約定，同樣暗藏安全隱患。



對此，寵物主人需保持警惕，仔細確認店家資質，即便是個人上門喂養，也要事先做好清晰明確的書面約定，並盡量配置攝像頭、留存證據。如今，這一新興行業發展快速，有關部門也應盡快制定相應的行業標準和規範，讓寵物“家長”安心出行，讓行業有序“生長”、行穩致遠。



來源：廣州日報 作者：皇甫思逸