中評社北京2月2日電／“發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。”習近平總書記在主持中央政治局第十一次集體學習時，就扎實推進高質量發展發表重要講話。講話回顧總結新時代以來黨中央推動高質量發展取得的豐碩成果，客觀分析制約高質量發展的問題因素，全面闡明以加快發展新質生產力推動高質量發展的現實意義、方法路徑和重要舉措。從去年9月首次提到“新質生產力”，到在中央經濟工作會議部署“發展新質生產力”，再到本次政治局集體學習時的系統闡述，習近平總書記關於新質生產力的一系列重要論述、重大部署，是對馬克思主義生產力理論的創新和發展，進一步豐富了習近平經濟思想的內涵，為我們在強國建設、民族復興的新征程上推動高質量發展提供了科學指引。



理論源於實踐，又指導實踐。生產力是推動社會進步的最活躍、最革命的要素。高質量發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力，需要我們從理論上進行總結、概括，用以指導新的發展實踐。概括地說，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。要深刻認識到，加快發展新質生產力是塑造發展新動能新優勢的客觀要求，是打造發展新優勢、贏得發展主動權的必然選擇。衹有深刻把握新質生產力的時代內涵、核心要義、本質要求，才能以更具前瞻的戰略眼光、更加有效的務實舉措、更為積極的主動作為把加快發展新質生產力的要求部署落到實處。



推動新質生產力加快發展，要緊緊扭住科技創新這個牛鼻子。科技是第一生產力，創新是引領發展的第一動力。科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。縱觀近年來全球經濟增長的新引擎，無一不是由新技術帶來新產業，進而形成新的生產力。加快發展新質生產力，要咬定創新不放鬆，馳而不息補短板、固底板、鍛長板。一方面，必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現，培育發展新質生產力的新動能。另一方面，要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，圍繞發展新質生產力布局產業鏈，圍繞推進新型工業化和加快建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國和農業強國等戰略任務，科學布局科技創新、產業創新，促進數字經濟和實體經濟深度融合，推動更多科技成果轉化為現實生產力。

